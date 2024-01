Una joven tiktoker chilena que se encuentra viviendo en Corea cumplió el sueño de muchos: conocer a Henry Cavill. La creadora de contenido, identificada como Amanda, se enteró que el actor estaría presente en Corea en la avant premiere de Argylle, la nueva película del intérprete.

La chica relata en un video compartido en la plataforma de videos que se enteró de la presencia de Cavill en el país asiático gracias a una amiga, quien le pidió, desde Chile, que asistiera al evento. “¡Anda y hazlo por todas!“, le expresó su amiga.

Una vez instalada a los costados de la alfombra roja, la creadora de contenido filmó a Sam Rockwell y a Bryce Dallas Howard pasar, también, saludando a los fans, quienes gritaban eufóricos por la presencia de los rostros hollywoodenses.

Tiktoker chilena se hace viral por video conociendo a Henry Cavill

Cuando Henry Cavill irrumpió en escena, la multitud enloqueció. Una vez que el actor se acercó a Amanda, ésta le dijo “Hi Henry, Chile loves you! (¡Hola Henry, Chile te ama!)“, a lo que el protagonista de The Witcher respondió con un gesto de ternura. “Aw! Thank you!“, le dijo el famoso a la joven.

La creadora de contenido compartió el registro en su red social con la descripción “Todos tan guapos y amables! Verdaderas estrellas de Hollywood“. El video ya acumula más de 112 mil visitas y más de 14 mil likes.

“Sí que es tallado por los mismos dioses, es tan bello”, “Gracias por representar a tantas chilenas!!!”, “Tengo que decir que amo a tu amiga por haberte avisado. La mejor!!!”, “Has vivido el sueño de muchas, senti que yo estaba ahi”, “lo más cerca que veré a Henry, gracias a vos”, son sólo algunos de los comentarios que hay en el registro.