La polémica de Peso Pluma en Viña 2024 traspasó fronteras, teniendo en cuenta que otros exponentes del género urbano se han referido al tema. La última fue la argentina María Becerra, quien se presentará en el evento la misma noche del mexicano.

En declaración a La Tercera, la cantante de 23 años salió en defensa del intérprete de corridos mexicanos, asegurando que tratan de contar historias.

“Los artistas somos contadores de historias. Me inspiro para hacer mi música en las historias de otras personas, algunas mías y otras que veo en la calle o que me cuentan. Tengo una canción incluso sobre lo que es ser madre soltera, cosa que no me ha pasado”, indicó.

En este sentido, la intérprete de Adiós abogó por la libertad de expresión en eventos masivos.

“Creo que los artistas tienen un poco ese rol de contar historias, y eso es lo que siento que hace él. Me parece que ante todo existe una libertad de expresión, y no podemos estar censurando a los artistas, no podemos estar callándolos cuando están contando historias, lo que no deja de ser arte”, detalló.

María Becerra defiende a Peso Pluma

“Si la gente elige escuchar su música, no podemos estar censurándolo. Hay gente que está preocupada por lo que puedan absorber sus hijos escuchando la música, y la verdad yo creo que la educación, el respeto, los buenos valores empiezan por la casa, creo que si educas bien a tu hijo, no va a crecer pensando que algo que está mal, está bien”, cerró.

Otra argentina que había defendido a Peso Pluma en los últimos días había sido Nicki Nicole, novia del músico, quien sostuvo que él iba a dar un buen espectáculo.

“Yo siento que él es un gran artista y que cuando esté en el escenario la gente lo va a disfrutar mucho y además es una gran persona. Además, la gente lo quiere mucho y siento que la va a romper donde sea”, aseguró.

Hay que señalar que el mexicano y Becerra estará en la Quinta Vergara el viernes 1 de marzo, cerrando el evento.