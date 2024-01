El impacto de un rayo puede ser mortal dado la fuerte descarga de corriente que tiene, sin embargo, hay excepciones en que las víctimas de este fenómeno sobreviven. Este fue el caso de un joven en Argentina, quien vivió para contar su experiencia.

El hecho tuvo como protagonista a Gabriel Berón, un hombre de 26 años que a eso de las 3:20 AM del pasado sábado compartía con un grupo de amigos en una plaza de Villa Mercedes, provincia de San Luis, en medio de una fuerte tormenta.

El momento de la descarga quedó grabado por una cámara de seguridad que muestra cómo el rayo impactó en el muchacho, por lo que quedó tendido en el piso luego tras el fuerte chispazo.

De acuerdo con Perfil, las personas que estaban con Berón huyeron y luego se comunicaron con el servicio de emergencias para solicitar ayuda. Minutos más tarde, el joven fue trasladado a un centro médico.

Los médicos registraron lesiones graves en el abdomen y el muslo izquierdo. Las quemaduras fueron de “tipo A y tipo AB”, indicaron los especialistas en el parte médico. El joven permaneció estable y se analizó trasladarlo a una sala común en la noche del domingo.

Rayo impactó sobre joven en Argentina

Recientemente, Gabriel Berón mostró avances en su recuperación y concedió una entrevista al noticiero trasandino Telenoche. Durante la conversación, Berón aseguró que se le quemó el 70% del cuerpo.

“En el momento no sentí nada, se me apagó la luz y me desperté en el hospital. No recuerdo nada de lo que pasó”, explicó el herido. “Me quedé dos segundos con ellos abajo de un árbol y ahí fue cuando me impactó el rayo”, agregó.

El muchacho consideró que tuvo “suerte” al estar con vida luego de que el rayo le impactara en el pecho. Tras el dramático hecho sufrido el sábado a la madrugada, Jonathan salió de terapia intensiva este lunes.

El joven necesita un aire acondicionado para “mantener el cuerpo fresco” en su casa para cuando le den el alta médica, algo previsto por los especialistas para dentro de seis meses.