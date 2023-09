La actriz y cantante argentina, Lali, completó su gira musical donde recorrió diversos países y repasó sus éxitos.

Sin embargo, pese al buen recibimiento que tuvo durante la gira, se volvió viral un video donde se le ve asombrada por el atractivo físico de un guardia de seguridad.

Esto ocurrió en Israel, en específico en Tel Aviv. Tal como se ve en el registro que circula en redes sociales, mientras la cantante camina por el escenario, se detiene al percatarse del joven.

“Así se ve el amor a primera vista”, dice el video, mientras Lali señala con los labios “está guapo él”. Incluso lo saluda en más de una ocasión, a lo que el guardia responde sonriendo incómodo y asintiendo con la cabeza.

El video tiene millones de reproducciones en Tik Tok y miles de comentarios. Pese a que muchos de ellos son en apoyo o celebrando el coqueteo con el guardia, otros cuestionaron el actuar de la cantante.

“Si Lali te presiona así no interactúas de los nervios”, “eso se llama acoso laboral, él está trabajando, no puede insinuarse así, por lo menos no en público”, “No me quiero ni imaginar tal y como está la vida si la situación fuese al revés”, dicen algunos de los comentarios.

A continuación dejamos algunos de los comentarios, tanto a favor como en contra de la cantante:

Recién lo vi y pensé lo mismo. Desubicada totalmente. — Imparable!!! (@emilcedavico) September 6, 2023

Que ella lo haga= risa.

Que un hombre le haga eso a una mujer= acoso. En fin, la hipocresía. — Agus (@agustin_offc) September 7, 2023

Uhh ya arrancaronnnn con el acoso! 🙄 — ડꪖꪀᦔ𝕣ꪖ ડꪮꪶꪮꪗꪮ❤ (@san_dra80) September 7, 2023

Bello el guardia 😍 — Stella López (@StellaLpez15) September 7, 2023