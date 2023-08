Desde muy niña Martina Díaz sabía que sus cejas, en fin, su genética, era distinta. Sin embargo, no imaginó que algún día diría desde las redes sociales: esta es la cuenta de mis cejas.

En efecto, con cientos de miles de seguidores, se permite ser distinta, mostrar el amor propio y hasta asegurar que sus cejas se veían extrañas, cuando intentó lucirlas depiladas.

Los recuerdos de esa época de no aceptación han quedado en el pasado. En el presente, de hecho, los trae a mención como un capítulo negativo de su vida, por así decirlo.

No obstante, dentro de sus publicaciones también hay dedicatoria a medios trasandinos e internacionales que se atrevieron a asegurar, al contar su historia, que padece un “Síndrome” o una condición.

Su reacción se hizo notar, tal cual quiere hacerlo con su vello, defendiendo que es su derecho y su naturaleza, pese a que hay comentarios que no la acompañan en su decisión de dejar de depilarse desde hace más de un año y, al parecer, de forma permanente.

Martina Díaz: la chica con vello en exceso con la que varias se identifican

330K seguidores en TikTok no es un número menor. Por lo anterior, la joven argentina decidió aprovechar al máximo su exposición en esta red social, asegurando: “Esta es la cuenta de mis cejas”: @martinadiaz___

No sólo se trata de esa zona en la que el microblading hace milagros (hasta que el vello vuelve a salir). Martina Díaz muestra cómo su rostro se llena de este, haciendo acercamientos para que las personas entiendan de qué se trata. En algunos casos recibe comprensión; en otros, algunas seguidoras confiesan que se sienten acomplejadas y por eso lo retiran.

“Aquí me siento acompañada”, le escribió una de ellas en el video que tiene más de medio millón de reproducciones. Otra joven le aseguró: “A mí me da mucha inseguridad y me lo quito :(“.

Las reacciones son variadas y dan para la reflexión, tanto de quienes lo viven, como de otras personas que aseguran que se trata de algo hormonal. Una de las seguidoras de Martina confesó entre los comentarios que tomó la decisión de dejarse el vello, luego de intentar eliminarlo constantemente, porque una amiga se burlaba de su bigote y cejas. Además, le gustaba un chico y no quería mostrarse de esa forma.

“Luego, ya me los dejé (bigote y cejas)”, aseguró Dulce María Macias, en igualdad de decisión y condición que la argentina influencer del amor propio.

“¿Vello facial?… Vello facial.”, escribió, Martina, en su video.

“No nos molesta, es poco atractivo”: comentarios contra “Esta es la cuenta de mis cejas”

En otro de sus videos, esta joven con las cejas pobladas decidió mostrar más partes de su cuerpo sin depilación, ante la constante aparición de su vello: las piernas.

Debido a su determinación, experimentó una serie de comentarios que no quiso pasar por alto, mostrando la poca tolerancia, en especial de algunos hombres, y la falta de respeto al cuerpo de las mujeres y cómo luce, tras dejar de lado prácticas que ya no se creen necesarias.

“¿Por qué les molesta tanto que una mujer se deje pelos en las piernas, cuando lo vieron en hombres y jamás les generó el mínimo conflicto?”, preguntó Martina, mostrando la foto de la discordia.

No obstante, y para demostrar la poca empatía que genera el tema, la cuenta de TikTok que se identifica como TEO AA, comentó a la joven: “NO NOS MOLESTA. ESTÁS EN TODO TU DERECHO. EL PROBLEMA ES QUE ES MUY POCO ATRACTIVO”. 30 personas, después de su descargo, dieron like al o a la protagonista de la cuenta, que decidió hacerla privada.

“¿Por qué te molesta que nos moleste?”, le increpó el usuario @pierre_salas (también con cuenta privada). En cambio, otras jóvenes, y también chicos, aplaudieron su decisión de quedarse al natural, incluso, siendo aceptadas por sus parejas, como debe ser.

“Por eso amo a mi novio, me ha visto con días sin depilar y me sigue queriendo después de conocer mi mayor defecto e inseguridad. Creo que tengo más que él”, reconoció @cynthiaanallelynietocam3

Argentina expone a medios europeos por hablar de su “Síndrome”

Martina Díaz cuenta con alta visualización en sus videos para hablar de sus cejas y, en fin, del vello que crece en su cuerpo. Por decisión propia muestra su forma más natural, pero no comenta a qué se debe la situación.

No obstante, meses atrás se dio a la tarea de exponer a medios de comunicación europeos como La Vanguardia, The Mirror (británico) y otras plataformas noticiosas que aseguraron que su vellosidad se debe a un “Síndrome” o a una condición de salud que hace que este crezca desproporcionadamente.

“Qué gracioso (sic) que no puedan asimilar el hecho de que las mujeres tienen pelo en el cuerpo sin asociarlo a una condición de salud, algo raro y extraordinario”, comentó. A la publicación decidió agregarle una de las frases más virales de la Dr. Ana María Polo, desde el show “Caso Cerrado”.

Algunos usuarios le dieron apoyo, asegurando que es algo normal. Otros, comentaron que no lo es, dada la cantidad de vello. Además, le recordaron que en alguna ocasión aseguró que se realizó un examen hormonal, pero no compartió los resultados.

“¿Porqué? (sic) te dio que sí tienes problema hormonal?”, le cuestionaron, pero ella decidió no contestar.

“La cuenta de mis cejas” que genera polémica, pero también apoyo

La joven argentina de 27 años que decidió compartir con sus seguidores la historia de sus cejas y del exceso de vellos en su cuerpo, recibe todo tipo de comentarios, incluso, de los medios de comunicación internacionales que, como ya vimos, se atreven a asegurar que padece de un síndrome o condición, sin que ella lo haya confirmado.

No obstante, a pesar de los comentarios negativos, Martina Díaz reveló en uno de sus tantos videos que cuando era adolescente pasó por una situación difícil cuando, a escondidas, tomó la pinza de su madre, se encerró en su pieza y depiló sus cejas de un modo tan deforme que la hizo sentir mal. Una profesional tuvo que componer poco a poco la situación, pero a Martina no le gustó el resultado.

Lo anterior, lo confirma al compartir una foto con su hermano, quien acababa de ser padre. Para Martina, esa imagen demuestra lo extraña que se sentía con las cejas depiladas y muy cortas.

“Encontré la peor foto del pasado oscuro de mis cejas”, comienza su relato, en el que más adelante se muestra alarmada de cómo se depilaba las cejas, quitándose parte de su esencia.

“Es un montón… parezco otra persona”, asegura, mientras se tapa parte del rostro, al mostrar que sus cejas estaban muy cortas, dejando entrever que no le gusta esa parte de su vida. Tenía 16 años.

Díaz comparte en su cuenta de TikTok videos que hacen referencia al bullying que viven personas que son distintas a las demás, en una especie de llamado de atención a la sociedad intolerante con otros que deciden vivir su vida, tal cual les parece. Como ella, quien se identifica con la frase: “Esta cuenta es de mis cejas”.