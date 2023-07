No es un nombre desconocido por su estilo de vida. La familia swinger, de Madi Brooks, se extendió y es motivo de discusión, además de polémica, desde TikTok.

Se trata de una joven que en el pasado compartió su particular forma de relacionarse con su esposo, incluyendo a su progenitora en un insano triángulo amoroso.

Es maestra de profesión y desde el 2021 genera polémica. Sin embargo, recientemente, su historia se viralizó (de nuevo) ya que muchos aún no conocían sus costumbres que no sólo incluyen a su madre, sino, a su hermana menor.

“Mi madre y yo somos swingers y es genial, ¿sabes por qué? Porque cuando no estoy de humor puedo dejar que mi marido tenga relaciones con mi madre. Sí, soy ese tipo de esposa”, aseguró Brooks, quien actualizaba su contenido de forma regular en su cuenta @madibrooks567. No obstante, este usuario desapareció de la red social, pese a que uno de sus videos contaba con más de 10 millones de reproducciones.

Aún así, la denominada “Familia Swinger” extendió sus prácticas a la hermana menor de Madi, quien también forma parte del cuarteto. Pero hay más: la pareja de la madre también es swinger y se une a la situación bastante compleja.

Sin embargo, esta práctica no es exclusiva de EEUU o Europa, donde personas más liberales echan a rodar sus instintos lejanos a lo convencional. Países sudamericanos como Argentina y Chile tienen parejas que se salen del estereotipo y se suman al intercambio sexual, algunos, desde hace muchos años.

Esposa “comparte” a su esposo con… ¡su mamá y su hermana! 😳 pic.twitter.com/wNKNs3zogG — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) July 18, 2023

La pareja swinger argentina

Aldana Costa y Alex Martínez son pareja desde hace más de una década. Tienen 28 años y 32, respectivamente. Además, son padres de un niño de 6.

Antes de saber que formaban parte del mundo swinger, la pareja trasandina no conocía este término, pero sí compartían características similares que los movían a terrenos más complejos y ocultos, cuando de relaciones sexuales se trata.

“Vamos a cumplir 11 años como pareja y dentro de la comunidad swinger llevamos cuatro. No sé bien la fecha. Al principio quisimos probar con un trío y aprendimos las terminologías”, aseguró Costa al medio argentino TN, que difundió su historia.

Por su parte, Martínez dejó entrever que se trata de sentirse diferentes del resto: “Buscamos una vida diferente a la que tenemos, con la posibilidad de ejecutar los morbos que imaginamos”.

No todo ha sido fácil. Aldana Costa relató que el inicio no fue nada fácil. Pasaron un mal rato debido a que otra pareja no respetó las reglas del juego.

“En el primer intercambio que hicimos no la pasamos muy bien. Éramos inexpertos, desconocíamos los códigos y no hablamos demasiado. Pasó que el marido de la otra chica quiso hacer un trío con mi pareja, dejándome a un lado. Es decir que intentó someter a su mujer a hacer un trío cuando eso no era lo acordado”.

Una pareja no convencional, padres de un niño de 6 años

La familia de esta pareja swinger argentina no tiene problemas, según relataron, en la vida que llevan. Es decir, no ocultaron sus prácticas, salvo a su hijo de 6 años.

“Consideramos que a nuestro nene no es necesario contarle nada. Los chicos de las parejas swingers se desarrollan en este ambiente, con la mente abierta. Posiblemente algún día se de cuenta y no nos diga nada”, aseguró la joven madre.

Pese a lo anterior, no esconden su identidad en las redes sociales, como lo hacen otras parejas que llevan su estilo de vida sexual. Sus fotografías e identidades figuran en sus respectivas redes sociales, con una descripción que asegura: “Somos una pareja divertida y muy fogosa. Ella es bisexual, él heterosexual. Nos gusta pasarla bien”.

Aldana y Alex saben que Latinoamérica está llena de tabúes a la hora de ser swingers, pero están dispuestos a soportar lo que consideran un menosprecio social, producto de sus intereses sexuales.

“La sociedad nos ve desde abajo, como algo malo. Como si estuviésemos obligados a hacerlo. Mi familia lo sabe y no hay ningún problema. Nunca me interesó la mirada ajena, lo hago con gusto”, remató Aldana.

La joven madre produce un contenido audiovisual en Youtube, denominado Secretum. En este, comparten todo lo relacionado a su afición y a la de otras parejas afines.

Por su parte, Alex asegura: “Me gusta ver a mi mujer con otros hombres. Es bueno que se sinceren en cuanto a lo que quiere cada uno. Qué fantasías buscan cumplir”. Aseguró que es bueno que de esa forma se fomente el diálogo entre parejas.

Ser swinger en Chile: la cara oculta de una pareja

A diferencia de Aldana y Alex, al otro lado de la cordillera, vive una pareja chilena que no se atreve a mostrar su rostro, pero no niega su afición por esta práctica.

Se trata de Alexa y Mateo Piazzatore, quienes a través de una página web comentan sus intereses swinger, compartiendo su experiencia sexual con otros de su estilo en Santiago.

“Somos un matrimonio como cualquiera que puedan ver en el supermercado más cercano a su domicilio. La única diferencia con un matrimonio más ‘normal’ respecto de la norma más tradicional chilena, o matrimonio ‘vainilla’ en la jerga swinger más antigua, es que nosotros hemos decidido hacer realidad nuestras fantasías sexuales más intimas. Llevamos a la práctica esas locas ideas que se dicen en los momentos de pasión”, aseguran en su descripción.

En la información comparten también su cuenta de Instagram. No hay foto que pueda identificarlos y es privada: “@alexaymateo Pareja SW de Santiago, viviendo sus 40 años, 20 años swingueando (sic). Tw @alexaymateoSw. Fb Alexa y Mateo”.

Tienen varios medios de contacto, tomando en cuenta lo que destacan en Rincón de Alexa y Mateo, donde hacen énfasis en que son pareja de cuarenta años viviendo su experiencia swinger.

“Uno para todos y todos para una”: el libro de la incógnita pareja swinger en Chile

Dentro del link donde Alexa y Mateo comparten su blog, experiencias y cuenta de Instagram, también figura información de su libro, en el cual relatan historias como pareja swinger desde hace 21 años.

“¿Te gustaría saber las cosas buenas y no tan buenas que hemos vivido? ¿Te gustaría saber cómo una pareja chilena promedio se involucra en este estilo de vida, y logra superar sus miedos para lograr realizar sus más ocultas fantasías?”, es la invitación que precede a la lectura de un ejemplar como pocos en Chile.

Sin embargo, ofrecen de forma gratuita el capítulo 1. El proyecto estaba gestándose desde el 2021. En Amazon, está a la venta por un precio de 16 dólares (13.194 pesos chilenos, en versión digital).

TikTok y el manifiesto interés de algunos chilenos por el mundo swinger

Una búsqueda rápida por la red social TikTok, dejó al descubierto que otras personas viviendo en territorio chileno, comparten el interés swinger como Alexa y Mateo.

Bajo la frase Club Swinger Chile se extienden varias publicaciones que, aunque cortas, ofrecen información de los principales sitios donde practica este tipo de experiencia sexual, evidenciando que hay personas dispuestas a romper tabúes.

Sin embargo, todo se mantiene de forma oculta, a diferencia de la pareja argentina, mencionada en esta nota, que se atrevió a contar su historia. Otros de sus coterráneos, aunque no hacen swinger, cuentan su experiencia con el poliamor, lo que les vuelve más flexibles a la hora de reconocer sus gustos y aficiones.

Existen algunas páginas en las que varios chilenos preguntan fechas y horas de encuentros. Parejas de Antofagasta, personas en Viña del Mar o en la misma capital de Chile, se muestran dispuestas a asistir a encuentros swinger.