El influencer Andrew Tate ganó la apelación que presentó ante un tribunal de Rumania, para terminar con el arresto domiciliario que pesaba sobre él por estar acusado de trata de personas, violación y crimen organizado.

Según reportó Sky, Tate quedó libre y ahora deberá cumplir la medida cautelar de control judicial por un periodo de 60 días, desde este 4 de agosto al 2 de octubre.

El sujeto de 36 años está imputado junto a su hermano Tristan y dos mujeres rumanas, acusados de formar una banda criminal para explotar sexualmente a mujeres. En total, habrían engañado a siete mujeres con promesas falsas de una relación o matrimonio, técnica denominada por la justicia como “método del amante”.

El cambio de la cautelar también alcanza a Tristan y, según un portavoz de ambos, estarán limitados a moverse por Bucarest y el condado circundante de Ilfov.

“Sin embargo, pueden tener la oportunidad de viajar más allá de estos límites con la aprobación previa de los tribunales”, señaló.

En la red social X, antes llamada Twitter, Andrew Tate escribió que “la acusación está basada en nada” y que el expediente de la causa “fue pasado a un juez que lo dictaminó débil y circunstancial”.

After 10 months. 3 in jail, 7 at home.

After 15million euro of asset seizures.

After an inditement based on nothing.

The file was passed to a Judge who has ruled it weak and circumstantial.

I have been released from house arrest but must remain within Romania.

— Andrew Tate (@Cobratate) August 4, 2023