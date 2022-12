Luego del arresto del influencer y ex kickboxer Andrew Tate, donde su confrontación con la activista alemana Greta Thunberg fue clave para encontrarlo en medio de una investigación por trata de personas, la ambientalista reaccionó con un irónico mensaje.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la joven escribió: “Esto es lo que sucede cuando no reciclas tus cajas de pizza”, momentos después de que se diera a conocer el arresto de la personalidad de internet.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022