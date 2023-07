La influencer conocida en las redes sociales como Naya “Fácil” reveló a través de sus redes sociales un crudo percance que vivió este fin de semana con unos tampones, lo que la llevó a vivir un polémico episodio de violencia obstétrica según acusó.

Tal como relató la joven a través de su cuenta de Instagram, el problema inició luego de que olvidara que llevaba puesto un tampón mientras estaba ebria. Tras empezar a sentir intensos dolores y por miedo a sufrir un shock tóxico, decidió acudir a una clínica para recibir atención de urgencia.

Cerca de las 02:00 horas de la mañana, la influencer aseguró que llegó hasta Clínica Dávila, donde fue atendida por un ginecólogo de turno, quien habría ejercido violencia obstétrica.

“Acaba de venir el ginecólogo, súper pesado, demasiado. Me mete los dedos y me dice ‘no tienes nada… lo que se ve es tu cuello uterino’. Le mostré el video y me dice que ‘no’”, relató. “Me voy de acá, me voy a otra clínica. El ginecólogo conche… que me atendió, Alan Torres. Llega y me dice que no tengo nada, si lo vi, le mostré el video. Tengo mucha rabia“, agregó.

La personalidad de internet también contó que el ginecólogo en cuestión la habría agredido psicológicamente: “Esta huea(sic) que me acaba de hacer me va a provocar la media infección. Antes de ponerme una máquina, llegó y me metió los dedos, me los empujó. Le dije ‘¿Por qué los está empujando?’, me dice ‘si no tenís nada’. Más encima me dice por qué no vine mañana, por qué viene ahora. Es urgencia, uno está pagando el servicio. Qué clase de profesionales son estos”, la habría cuestionado.

Tras esto, la influencer aseguró que la mala atención se debió a que la sorprendieron grabando y tomándose una foto con un seguidor que la encontró en la clínica, por lo que le llamaron la atención, ya que se trata de una conducta prohibida dentro de los recintos asistenciales según le aseguraron. No obstante, Naya “Fácil”, afirmó que anteriormente los mismos funcionarios le habían pedido fotografías.

BioBioChile intentó comunicarse con la clínica acusada por la influencer, sin embargo, al cierre de esa nota no se han emitido declaraciones oficiales al respecto.

¿Qué es la violencia obstétrica?

Tal como estípula la Ley Adriana contra la violencia obstétrica, esta se entiende como “todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión, negación injustificada o abuso que suceda en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer o persona con capacidad de gestar, especialmente durante la atención de la gestación, preparto, parto, puerperio, aborto o urgencia ginecológica“, según consigna el Diario Constitucional.

Las estos tipos de agresiones se refieren a aquellas ejercidas por profesionales de la salud pública o privada, que no sean consensuados o apropiados, tales como intervenciones dolorosas. Sin embargo, la violencia obstétrica también puede ser psicológica, “como cuando se trata a la usuaria con tono infantil, paternalista, autoritario o despectivo“, añade el medio, lo que sería el caso de la influencer Naya “Fácil”.