La cantante Katy Perry, invitada a presentarse en un evento tras la coronación de Carlos III, llegó hasta la abadía (o monasterio) de Westminster, para presenciar el hecho histórico.

El problema es que a intérprete, que se encontraba sola, se le vio un poco perdida en el lugar y tratando de encontrar su asiento dentro de la abadía.

Por supuesto, el momento fue captado en cámara y en redes sociales ya era comparado con el clásico meme de John Travolta mirando a todos lado como buscando algo.

Pero eso no fue todo, ya que la cantante también desató bromas por su look que incluyó un sombrero rosado de un gran tamaño, que hizo que muchos pensaran en lo mal que tendrían que observar la ceremonia quienes se sentaran detrás de ella.

Recordemos que Katy Perry no estará sola en el concierto de celebración de la coronación, sino que también se presentará Lionel Richie y Take That actuará con tres de sus integrantes originales, Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen.