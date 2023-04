Un curioso tutorial publicó en su cuenta una tiktoker española identificada como Yurema Casero Belloso, quien entregó a sus seguidores una serie de consejos para imitar a la perfección el inconfundible acento chileno.

La joven europea vive desde hace un tiempo en Chile y se hizo conocida en la plataforma digital por hablar como una auténtica compatriota. En sus videos, la creadora de contenido comparte historias de su vida en el país y cómo hablamos los chilenos.

La idea para el divertido video surgió luego que otra usuaria intentó hablar con el acento nacional, pero no lo consiguió.”Amiga, te lo voy a decir desde el amor y desde el respeto. Ya, ¿Sabí qué? Te sale como el pico, pero no te preocupes, porque yo te entiendo, compatriota”, dijo la influencer al inicio de su tutorial.

“El acento chileno es uno de los más difíciles de imitar. Por lo tanto, aquí te traigo cuatro tips poderosos que te harán hablar como una auténtica chilena, de verdad”, recalcó Yurema.

Tiktoker española da tips para hablar con acento chileno

En el tutorial, la creadora de contenido explicó que lo primordial es saber usar la palabra ‘po’. “Hay que fluir con la palabra ‘po’. Te recomiendo que lo empieces a aplicar a final de frase”, comentó.

El segundo consejo que entregó la joven española es sobre la versatilidad de la las palabras ‘hueón’ y ‘hueá’. “Esas dos palabras se tienen que usar sí o sí, porque sirven para todo. Es más, cuanto más las metas en las frases, más chilena vas a sonar”, mencionó.

Otro punto que recomendó la tiktoker para lograr un acento chileno natural es el uso de los garabatos. “Los chilenos son secos para los garabatos. Son súper chuchetas, lo que nosotros llamaríamos palabrotas”, detalló.

“Primero está el culiaoh, el culiao y la culia tiene que ir sí o sí. ‘Buena culiao’. También está el ‘conchetumadre’ y la palabra ‘puta’. Esta palabra suele ir a inicio de frase, sobre todo cuando algo te molesta, sería algo como ‘puta la hueá hueón"”.

Para cerrar sus consejos, Yurema Casero destacó los verbos y la manera en que los chilenos los conjugan para hablar.

“Esto no sé por qué sucede, no sé por qué los chilenos han inventado los verbos, pero por ejemplo, si yo tuviera que decirle a alguien ‘¿tú me quieres?’, en chileno sería así: ‘¿me querí?’, ‘¿me amai?"”, detalló la influencer.

También destacó el uso de la palabra ´pico´, que si bien en España no es considerada una “palabrota”, en Chile tiene una connotación negativa.

Reacciones de los usuarios

El video publicado por la tiktoker española rápidamente se viralizó y, hasta la fecha, acumula más de 3 millones de visualizaciones, cerca de 350 mil ´me gusta’ y 12.600 comentarios.

El registro causó furor entre sus seguidores, quienes valoraron su humor y la forma en que imita correctamente el acento chileno.

“Miles de tik tok y la única a la que le sale”, “Es que somoh el mejor país de Chile hermana”, “Al principio juraba que eras chilena haciendo el acento español” o “Excelente imitacion”, fueron parte de las reacciones que tuvo su video.