Durante el segundo día del festival Coachella 2023, que se realiza anualmente en California, Estado Unidos, se reportó un accidente que dejó preocupado al público, cuando una acróbata que colgaba en lo alto del escenario se soltó de su agarre.

Los videos captados por algunos asistentes muestran el momento en que la gimnasta pierde el control de su agarre y se golpea contra el suelo en una fuerte caída que la habría dejado sin poder moverse.

Según detalló TMZ, la mujer permaneció inmóvil en lo que el personal de salud se acercó para ayudarla. “No hacía ningún movimiento en absoluto”, aseguró el medio.

Are concerts becoming to dangerous? 😳😱..there have been numerous deadly accidents that have happened recently during concerts and Coachella was not accident free at all 😭..a female acrobat fell from the sky during the concert 😭 #COACHELLA2023 #Coachella pic.twitter.com/L4sWYlBy8h

— bwill (@skyballer77) April 16, 2023