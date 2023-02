En este 14 de febrero, son varios los virales en torno al romance que circulan en redes y este año no es la excepción. Ahora, una carta de desamor de una niña de 7 años causó aplausos por los peculiares dichos con los que se dirige a su enamorado.

Y es que la pequeña Valeria, como apunta la carta, parece saber muy bien cuál es su lugar en el mundo y enfrenta una crisis amorosa con la mejor de las actitudes, según comentaron los internautas.

Este escrito de desamor, va dirigido a Miguel, quien al parecer ya había perdido el interés en Valeria. “Hola Miguel. Espero que estés muy bien sin mí”, comenzó escribiendo la menor.

“Me gustaría que me valores. He llegado a la conclusión de que o aportas o te apartas. Ya vendrás llorando y no te haré caso”, advirtió Valeria.

Asimismo, agregó una hilarante frase que causó risas en redes sociales; “una princesa no pierde la corona por un plebeyo”, decretó. “PD: Me perdistes“.

La carta de desamor que terminó con una sutil amenaza

Pero aquello no fue todo, puesto que Valeria cerró el conciso mensaje con una amenaza: “No se la enseñes a nadie o te enteras”, concluyó finalmente.

Todo indica que esta carta no es nueva, pero fue un usuario de Twitter que volvió a repostearla y acumuló más de 2 millones de visualizaciones, alcanzando también miles de retuits.

Algunos internautas incluso se identificaron con la pequeña, mientras que otros la admiraron. “Este es el momento en el que me doy cuenta que una niña de 7 años tiene mayor estabilidad emocional que yo”, fueron algunos de los comentarios.