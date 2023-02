El joven peruano quedó sorprendido con el sabor del completo, aunque no dio con la técnica para comerlo.

Un tiktoker peruano se volvió viral tras publicar un video mostrando su reacción al comer por primera vez un completo chileno. Si bien aprobó al sabor del sándwich, no quedó conforme con la forma de comerlo.

El hombre es Henry Undurraga, quien junto a un amigo se dirigió hasta un local tradicional en Santiago, donde degustó una de las preparaciones.

Justo antes de comer un completo ‘Alemán’ (chucrut, tomate, mayonesa), el influencer indicó: “¿cómo se come esta vaina para que no se me vaya por los costados?”.

Por su lado, el amigo procede a comerse uno estilo italiano (palta, tomate, mayonesa), situación que dejó sorprendido al peruano.

“Es que no se puede, huevón (sic) es imposible comerlo sin que se te manche, pero él no se mancha nada. Mira”, indicó riendo.

Peruano reacciona al completo

Finalmente, el hombre dio su primer mordisco y aprobó la preparación: “Está buenazo (…) Esta es la pasión chilena por el completo”.

Hay que señalar que el video ha sido un éxito en la plataforma antes mencionada, con más de 184 mil reproducciones.

Asimismo, también hubo bastantes comentarios: “Yo chilena y aún ocupo 250 servilletas para comerme un completo” o “Hay que girar un poco la cabeza y ahí no te manchas”.