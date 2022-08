Un hombre, cuya identidad no se ha revelado, pero se le ha denominado “Vampiro Blanco”, fue denunciado en Argentina por acoso e intento de secuestro en la localidad de Ingeniero Huergo, luego de que contactara a través de redes sociales a mujeres en periodo de lactancia para comprar su leche materna.

El retorcido hecho fue reportado por el medio trasandino Perfil, quienes luego de consultar con especialistas concluyeron que el hombre podía tener una inclinación sexual llamada “lactofilia”.

Era por medio de publicaciones hechas en Facebook que el sujeto contactaba a mujeres lactantes, allí las captaba a través de mensajes donde solicitaba: “Madres lactantes o embarazadas que quieran generar ingresos […] se paga diariamente 4 mil pesos”, algo así como 26 mil pesos chilenos.

Algunas de las mujeres que respondieron la solicitud del “Vampiro Blanco” relataron que se excusaba en que un médico le había recomendado consumir leche materna para aliviar un problema gastrointestinal: “Dijo que es por un tema estomacal que tiene y el doctor le recomendó que se aliviaba con leche materna”, se desprendió de uno de los testimonios.

En otra declaración recogida por un periódico de Río Negro, una mujer aseguró que el sujeto en cuestión había intentado secuestrar a otra madre que accedió a la propuesta: “Una de las que asistió al lugar donde él la citó, tuvo que escapar, ya que intentó meterla en una camioneta”, acusó.

“Yo escribí y una chica que supuestamente es enfermera me dijo que fuera, que me podía ir a esperar a la parada de Huergo. Le dije que iba en moto. Cuando llegué al lugar, el muchacho me atendió y yo pasé sola adentro. Estaba mi marido afuera, no sabía con qué me iba a encontrar. Estaban la supuesta enfermera y el sujeto. Adentro había un televisor grande y cámaras por todos lados“, describió otra mujer.

Frente a la denuncia, una organización de mujeres llamó a madres lactantes a tener cuidado con este tipo de publicaciones, las cuales suelen hacerse desde perfiles falsos de quienes pueden resultar ser abusadores.