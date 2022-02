Durante los últimos días se viralizó la supuesta existencia de un “soldado fantasma” en Kiev. Lo más llamativo del militar es que varios aseguraron que había derribado 6 aviones rusos que intentaron entrar a Ucrania durante el primer día.

Tal expertiz llamó la atención en las redes sociales, sin embargo, según información entregada por Newsweek, la creencia no tiene fundamento alguno.

En los clips compartidos en las redes sociales se puede ver un avión MiG-29 sobrevolando sobre varias ciudades ucranianas.

Sin embargo, no hay evidencia de que el “Soldado Fantasma de Kiev” sea real. Sumado a esto ninguna autoridad ucraniana ha confirmado su existencia.

El usuario de twitter, Jason Calacanis, compartió un clip de la aeronave volando más allá del área residencial de una ciudad ucraniana, junto a la cual escribió: “Por favor, que el fantasma de Kiev sea real”, suplicó.

Please let the Ghost of Kyiv be real ✈️ 💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/Z4ryFRjd11

— @jason calacanis (@Jason) February 25, 2022