Los negocios se han vuelto cada vez más creativo en sus promociones, pero ninguno había llegado al nivel de la cafetería española Avenida 55.

El establecimiento ubicado en la ciudad de Logroño, en España, se volvió viral por entregar descuentos “por Feo”.

Así al menos lo manifestaron diferentes clientes que mostraron en redes sociales los descuentos que aparecieron en sus boletas.

“Les voy a confesar algo: la verdad no me gusta el café con leche porque la única vez que me pedí uno, cuando revisé la factura, noté que me hicieron un descuento sólo por estar feo”, bromeó un cibernauta.

Según reveló el dueño del lugar, Alberto Álvarez, a Huffington Post, “la idea surgió porque estábamos en Instagram y veíamos que de los bares sólo salía gente guapa, y dijimos: ‘¿Y la gente fea dónde a va?"”.

“Ha tenido muy buena acogida; al principio venían 1 o 2 feos, y ahora hemos tenido que poner aforo limitado porque somos más de 50”, agregó.

La pandemia, sin embargo, complicó un poco el tema “porque con las mascarillas todo el mundo es guapo”.

Pero el descuento para feos no es el único brote de creatividad del dueño, ya que lleva años haciendo cosas de este tipo.

En otra boleta compartida en redes, se veía un cobro extra por “técnicas adivinatorias aplicadas al café” y otra por pedir “una tortilla sin cebolla”.

El local lleva abierto 18 años y mantiene una clientela fiel. “Nos hemos ido adaptando como todo el mundo. Cuando ha habido que cerrar, porque lo importante son los clientes, porque si fallecen no tenemos clientes, y no tenemos negocio”, reconoció.

“Al final, más que clientes tenemos amigos y poco a poco con el uso de la terraza más tarde o más temprano volveremos a funcionar. Apretándonos entre todos el cinturón pero con alegría. Otra cosa no, pero humor no nos falta”, cerró.