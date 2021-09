Medios internacional confirmaron que Alejandra Gavidia se convirtió en Miss El Salvador, la joven de 25 años trabajó para el gobierno de Nayib Bukele y ha tenido amplia trayectoria en el activismo.

La recientemente coronada, destacó en su país por ser una fuerte activista que habla abiertamente del aborto, su asexualidad y de la violencia feminicida que hay en su país.

Según la información que consignó El País, cuando Gavidia se reconoció a sí misma como una persona asexual, no encontró nada en internet que le hiciera creer que había alguien igual a ella en su país. “Me sentí muy sola y pensé que era rara“, señaló la Miss El Salvador.

Tras crear una página en Facebook para buscar a más personas como ella, descubrió que no estaba tan sola como creía, solo estaban ocultos, igual que ella. Desde el año pasado lidera la fundación Asexuales El Salvador que reúne a quienes, como ella, no sienten deseo sexual.

“Los asexuales somos invisibles, somos los fantasmas de la comunidad LGBTIQ+”, dijo Gavidia. “Son ese + en la sigla que reúne a pansexuales, agéneros y asexuales, de los que casi nunca se habla y poco se sabe“, aseguró a El País.

La reina de El Salvador compartió que durante su infancia sufrió mucho por tener sobrepeso, algo que hizo que jamás pensara en ser Miss algún día, pero las vueltas de la vida la hicieron cambiar, tanto físicamente como emocionalmente, dando un paso adelante para ser candidata a reina. “¿Por qué no? Una reina no es solo una cara y un cuerpo y yo tengo mucho por decir”, compartió. “No pensé en ser reina para ser famosa sino para tener un megáfono para hablar de lo que somos quienes no encajamos en lo establecido“, agregó.

“El aborto debe ser seguro”

Gavidia, quien trabaja en la secretaría de innovación social, logró convertirse en reina mientras luchaba para liberar a todas las mujeres encarceladas por abortar.

“Estando en mi pasantía, lejos, empecé a escuchar las historias de mujeres que salían de la cárcel tras haber estado presas injustamente por emergencias obstétricas”, compartió.

Bajo su voz, miles de mujeres se han unido a la lucha para que el Gobierno modifique las leyes relacionadas al aborto para que no sean tan injustas para las mujeres que deciden no ser madres.

La joven reina de 25 años señaló que “el debate ya no es si el aborto sí o no“. Según ella, el debate debe ser en “garantizarlo y de forma legal y segura“, esto ya que mientras existan abortos clandestinos, muchas otras mujeres seguirán muriendo, agregó.

Y para llegar a eso, afirmó a El País, es necesario que las instituciones brinden un servicio que garantice que todas las mujeres puedan abortar sin arriesgar la vida.

Pese que la han señalado como una “antirreina”, ella dice ser todo lo contrario. “Nadie sabe lo difícil que es pararse ante una multitud que solo mira tu físico para intentar demostrar que además tienes algo en la cabeza“, aseguró.

En un par de meses se celebrará la nueva edición de la Miss Universo y, pese a que sabe lo difícil que es lograr salir elegida, ella cree que con que su discurso logre llegar a todo el mundo, estará satisfecha con su trabajo.