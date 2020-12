En este Día de los Inocentes, ni los políticos estuvieron ausentes. La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei decidió hacer una broma a sus seguidores en Twitter, dando a entender que se había teñido su melena rubia de verde. “Dicen que los cambios hacen bien”, escribió en su cuenta.

Con 67 años, la militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), informó en la mañana de este lunes que sus sobrinos la habían ayudado a elegir el color y, de paso, consultó a sus seguidores si es que les había gustado el “nuevo look”.

Dicen que los cambios, hacen bien. Yo me atreví, mis sobrin@s me ayudaron a elegir el tono, les gustá? A mi me fascina ☺️. Feliz lunes para todos!! pic.twitter.com/1oupVH8Jvp

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) December 28, 2020