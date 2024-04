El influencer chileno conocido en redes como “Basti Lolein”, denunció el viernes que fue víctima de abuso sexual en Colombia. Según relató el joven de 22 años, salió a conocer Bogotá con un acompañante de la ciudad cuando fue drogado a través de un trago.

Bastián utilizó sus redes sociales para denunciar el caso, donde en un video desde un hospital explicó lo ocurrido. Además, contó que le robaron sus documentos y dinero.

“Me encuentro en un hospital, sufrí ayer un ataque sexual, me drogaron, me robaron, me estoy haciendo los exámenes para ver si es abuso sexual. Me da mucha pena hablar de esto porque es complicado, quiero que sepan que estoy bien”, comentó.

Posteriormente, el sábado, Bastián actualizó su estado de salud: “Gracias por todos sus mensajes, me encuentro un poco más lucido, pero sigo en estado de shock, espero me entiendan”, advirtió.

“Quería salir a conocer Bogotá, me dieron un trago básicamente, después lo único que recuerdo es que esta persona se empezó a acercar de más, me empezó a tocar y después de eso solamente caí dormido“.

Asimismo, aseguró que “desperté sin nada, con un poco de ropa sacada, sin mis documentos, sin mi dinero, sin nada“. Además, contó que al momento de buscar ayuda no recibió respuestas, “nadie me ayudó, no sé como llegué al hospital“.

Por otro lado, se refirió a las críticas que recibió luego de su primer testimonio, donde fue señalado por no llorar y algunos internautas pusieron en duda su acusación.

“Me están criticando por no llorar, pero ahora estoy con medicamentos. Me hicieron un examen por abuso sexual, son muchos exámenes fuertes que no quiero mencionar en estos momentos”, puntualizó.

“Tengo que hacer muchos papeleos en fiscalía, tengo que montar evidencia, recuperar mis cuentas de banco estado, de mi iCloud, porque pudo haber quedado algún registro, esta persona ocupó mi teléfono, empezó a hablarle a unas amigas”.

Finalmente, el influencer advirtió que por el momento está tomando medicamentos fuertes, pero que se encuentra en un lugar seguro. “Quiero descansar, hacer mis trámites, mañana voy a tratar de comprarme un teléfono económico y quiero documentar todo esto”.

Bastián también reveló que fue víctima de abuso en la niñez en reiteradas ocasiones, lo cual no denunció. “Ahora no me voy a quedar callado y voy a tratar de hacer lo que más pueda y no voy a dejarme caer nuevamente. Muchas gracias a todos sus comentarios”, concluyó.