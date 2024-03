Este viernes se reportó la detención de un tiktoker venezolano que incitaba a migrantes indocumentados a tomarse casas en Estados Unidos.

Se trata de Leonel Moreno, también conocido como Leito Oficial, a quien las autoridades buscaban detener por sus polémicos videos donde llamaba a los inmigrantes a tomarse casas aprovechándose de la ley de ocupación.

Es así como Fox News informó que el sujeto había sido detenido por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El arresto se concretó en Ohio y Moreno estaría bajo custodia federal a la “espera de nuevos procedimientos de inmigración”.

De acuerdo con lo informado, el venezolano ingresó el 23 de abril a Estado Unidos. La Patrulla Fronteriza lo colocó en el programa Alternativas de Detención (ATD), pero luego no se presentó en una oficina del ICE en el plazo de 60 días.

En varios videos, el extranjero afirmó que EEUU le pagaba 350 dólares diarios por permanecer sin visa en el país.

“No me gusta trabajar muchachos, en Estados Unidos hay un millón de trucos, un millón de cosas que hacer. He llegado a la conclusión de que el sueño americano es real, esta es comida de la mejor calidad que te acaban de dar”, habría asegurado en otro registro, de acuerdo a New York Post.