Revuelo y suspicacia causaron esta semana las declaraciones de la experta en Corona Británica Kinsey Schofield. En diálogo con el canal europeo Sky News, señaló: “Los críticos se sentirán horriblemente avergonzados cuando sepan la verdad”.

Tras la publicación del video de Kate Middleton revelando que fue diagnosticada con cáncer, no pocos recordaron los dichos de Schofield.

“Me dijeron que una vez que todos tengamos la misma información, todos nos sentiremos increíblemente culpables… Piensan que toda esta especulación es ridícula e injusta, según la información que tienen”, apuntó la experta, quien aseguró tener línea directa con la Corona.

En específico, la experta se refirió a dos celebridades a quienes acusó de hacer burla del estado de salud de Kate. “Ya sabes, Kim Kardashian se está burlando de la Princesa de Gales, Blake Lively está tomando a la ligera este tema”, sostuvo.

“Todos se sentirán terriblemente avergonzados y se sentirán realmente culpables por la forma en que nos hemos comportado durante todo este proceso”, dijo.

Hasta hoy, la última aparición pública de Middleton había ocurrido el fin de semana pasado junto al Príncipe William. De acuerdo al diario The Sun, ambos fueron vistos comprando en una verdulería en Windsor.

Luego de semanas de especulaciones, la Princesa de Gales afirmó hoy mediante un video que fue diagnosticada con cáncer, aunque sin revelar más detalles.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, comentó.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, añadió.