La inesperada muerte del expresidente Sebastián Piñera luego que su helicóptero capotó en medio del Lago Ranco (Región de Los Ríos), diversas autoridades y líderes mundiales han hecho llegar sus condolencias a su familia y en especial a su viuda, la ex primera dama Cecilia Morel.

La historia de amor entre Piñera y Cecilia inició en los años setenta, cuando ambos eran estudiantes en el Colegio Verbo Divino, no obstante, su relación se oficializó en 1972, cuando ella 19 años y estudiaba enfermería en la Universidad Católica de Chile.

En una entrevista del programa “Elegidos” de Mega, el exmandatario contó detalles de la vez en que le propuso casar a su entonces pareja, justo después de enterarse del golpe de Estado.

“Junto con ver la televisión, llamaba a mi polola, Cecilia, y no podía comunicarme con ella, (pues) las líneas estaban cortadas. Muy tarde por la noche, como a las 01:00 AM, logré comunicarme con ella… y una cosa impulsiva… instinto, lo primero que le dije fue ‘casemonos’“, reveló el ex jefe de Estado.

“Fíjese usted que yo en mi vida, muchas de las decisiones importantes las he tomado con base a la intuición, lo que uno siente acá adentro… y yo sentí en ese minuto ese impulso, y de hecho fue lo primero que le dije y me sorprendió que la respuesta de ella fue ‘sí, casémonos’“, agregó.

El matrimonio entre Sebastián Piñera y Cecilia Morel

Luego de un fugaz noviazgo, y en plena dictadura miliar, la pareja decidió casarse para luego mudarse a Estados Unidos, país donde Sebastián Piñera cursaba un diplomado en Economía en la prestigiosa Universidad de Harvard.

Poco después de su boda, la pareja tuvo a sus cuatro hijos: Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal. Además de sus retoños, ambos tuvieron 14 nietos y el pasado 21 de diciembre celebraron sus 50 años de matrimonio.

Una vez que Piñera asumió como presidente de Chile, Cecilia Morel tuvo un rol protagónico como Primera Dama en sus dos periodos presidenciales, donde lideró de diversas fundaciones y acompañó a su esposo en la mayoría de los eventos público y viajes al extranjero.