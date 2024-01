El tema de la muerte de Kurt Cobain, ocurrida en 1994, vuelve a la palestra en EEUU. Esto luego que un investigador privado de ese país filtrara un supuesto informe con la autopsia final al cantante.

Oficialmente, siempre se ha informado que el vocalista de Nirvana murió por suicidio en abril de ese año, luego de dispararse en la cabeza con un rifle en su hogar.

No obstante, según detalla TMZ, un detective que trabajó en el Sheriff de Los Ángeles siempre mantuvo interés en el caso, por lo que siguió investigando los detalles de la muerte del ícono del Grunge.

Y fue así como, el pasado fin de semana, publicó en su cuenta de ‘X’ lo que es su informe final, que contiene la supuesta autopsia realizada a Cobain.

De hecho, el policía indicó en la red social: “Descarga una copia gratuita del informe de la autopsia de Kurt Cobain. Esta es la primera vez que este informe se hace público”.

En total son nueve páginas, donde se presenta el presunto informe toxicológico y detalles de lo que habría ocurrido ese día en la residencia de Cobain.

