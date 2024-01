El libro The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy, del biógrafo real Robert Hardman, está muy pronto a estrenarse. En él, se habla de cómo fueron los últimos momentos de vida de la reina Isabel II; fragmento que salió a la luz a días de su lanzamiento a la venta (18 de enero).

Las últimas horas de la monarca fueron registradas por Sir Edward Young; su secretario privado, quien estuvo en el Castillo de Balmoral en Escocia cuando la reina falleció el pasado 8 de septiembre de 2022.

Su relato, parte de un memorando inédito que ahora forma parte de los Archivos Reales, fue compartido en el libro, y señalaN que Su Majestad pasó sus últimos minutos “Muy tranquila. Durmiendo. Se ‘deslizó’. Edad avanzada. No habría sido consciente de nada. Sin dolor“, consigna The Sun, People y The New York Post.

Los últimos momentos de la reina Isabel

Según el mismo texto pronto a salir a la venta, el ahora rey Carlos III y la hoy reina Camila, pasaron una hora en privado con la monarca en Balmoral, a su lado, antes de su muerte, detalla People.

Por otro lado, la princesa Ana (única hija de Isabel), junto a la principal vestuarista y confidente de la reina, Angela Kelly, también se turnaron a su lado, según consigna The New York Post basándose en el memorando que se plasmó en el libro mencionado.

People cita a Daily Mail al detallar que Carlos III, luego de visitar a su madre, salió a recolectar setas para despejar su mente. Cuando volvía a Balmoral en vehículo, recibió la noticia de la muerte de la reina. Fue su asistente principal quien recibió la llamada con la noticia. En aquel momento, Carlos fue llamado “Su Majestad” por el asistente; por lo que se dio cuenta de que su madre había fallecido.

En The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy, Hardman también detalla cómo la monarca se mantuvo dedicada a su deber hasta los últimos momentos.