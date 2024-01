Sarah Jessica Parker, en su rol de Carrie Bradshaw en Sex and the City, utilizó un tutú blanco de tres niveles en los créditos iniciales de la producción. Hoy, la prenda será subastada, y esperan que se venda en un monto entre los 8 mil y 12 mil dólares.

El tutú será subastado por Julien’s Auctions; casa privada de subastas con sede en Beverly Hills. El remate se titula “Imparable: estilos exclusivos de mujeres icónicas en la moda“, el que incluirá, además de la pieza de ropa ya mencionada, prendas de Audrey Hepburn, la Princesa Diana y Elizabeth Taylor.

La misma casa de subastas manifestó que el tutú del personaje Carrie Bradshaw “se convirtió en un símbolo de la cultura pop”, según consigna CNN.

Tutú de Sarah Jessica Parker utilizado en Sex and the City será subastado

Lo que puede resultar llamativo para algunos es que la icónica prenda de vestir fue adquirida por la diseñadora de vestuario de Sex and the City, Patricia Field, por tan sólo cinco dólares en un showroom de Nueva York mucho tiempo atrás.

En su libro Pat in the City: My Life of Fashion, Style, and Breaking All the Rules, Field explicó la historia detrás de la elección del famoso tutú. “En la caja de prendas de rebajas-tendencias de temporadas pasadas que murieron, se asomaba un tul blanco como la cresta espumosa de una ola en un mar de artículos desechables“, escribió Field, según detalla el medio citado.

En la misma línea, la diseñadora pensó que “Sarah Jessica podría sentirse identificada con esta falda loca debido a sus antecedentes como bailarina de ballet“, por lo que la prenda terminó siendo la elegida para la actriz, escena y posteridad.

El remate tendrá lugar el jueves 18 de enero. Cabe destacar que el ejemplar es uno de los cinco modelos originales de tutú que se utilizaron para la grabación de la serie. La prenda irá acompañada de un certificado de autenticidad firmado por Field, además de un par de copias de la película de Sex and the City y los DVD’s de la primera temporada de la serie original.