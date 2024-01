Ellos parecían la pareja perfecta. Eran jóvenes y bellos, un ejemplo de familia modelo, porque el matrimonio de Paul Bernardo junto a Karla Homolka, no provocaba la sospecha de nadie. Por otra parte, los medios de comunicación, los bautizaron como Barbie & Ken, pero detrás de esa máscara de belleza, se ocultaban un violador y asesino en serie, que tenía de cómplice a su esposa.

Ella tenía 17 años y él 23 años, cuando se conocieron, ambos vivieron una atracción irresistible. Pero lejos de compartir una puesta de sol o pasear de la mano, ambos disfrutaban de cometer fechorías sexuales.

El joven conocido como “El violador de Scarborough” abordaba a muchachas que volvían de los estudios, en un crudo historial, “Ken” violó a jóvenes entre los 15 y 21 años.

Mientras su pareja, que conocía de antemano los ataques, respaldaba el accionar, que provocó daños irreparables a 19 mujeres.

Barbie & Ken

Paul Bernardo, nació en 1964, en una familia disfuncional con graves problemas de violencia. En este sentido, el padre habría abusado de su hermana, lo que marcó la vida de sus integrantes.

Al respecto, Karla trabajó en una clínica veterinaria, lo que parece una situación bastante normal. De esta forma, parecían ser personas confiables y perfectas, con grandes dotes para hacer amigos.

Sin embargo, después de tres años, tomaron una decisión que marcaría sus vidas para siempre, puesto que Paul recriminó a su entonces pareja, quien no era virgen al momento de conocerlo. Poco a poco, empezaron a fraguar un plan, que involucró a Tammy, la hermana de 15 años de Karla.

El funesto asesinato de una joven de 15 años

El plan era terrible. En víspera de navidad, la familia de Karla se reunió para conmemorar la festividad, mientras los cómplices urdieron un plan para abusar de la joven. En el instante de la celebración, le suministraron un potente anestésico veterinario, consignó Infobae.

Durante la noche, ocurre lo indecible, mientras “Ken” y “Barbie” graban con una cámara, la violación perpetrada por el sujeto.

A la mañana siguiente, la menor despertó totalmente inconsciente, mientras las pericias posteriores alertaron que se había ahogado en su propio vómito. La familia queda consternada.

Según Newsweek, después de que Bernardo violara a Tammy, Homolka sostuvo que era inocente ante la justicia, incluso admitió que su esposo la obligó a realizar los actos aberrantes en contra de su hermana.

Hay que recordar que el cerco se estaba acortando, pues el hombre siguió abusando sexualmente de mujeres, que inició en 1987 hasta 1992, cuando finalmente cayó detenido.

A su vez, después de la muerte de la menor, la prensa informó que ellos escribieron una carta, expresando su “profundo dolor y arrepentimiento”,aseveró The Sun.

“Me diste tu amor y confiaste en mí como si fuera tu hermano mayor… Si alguna vez te causé algún daño o dolor, Tammy, por favor perdóname”, recogió el diario inglés.

“Sólo quería lo mejor para ti, sólo que fueras feliz y experimentaras las alegrías de este mundo. Por favor, perdóname, Tammy”, complementaron.

La caída de Barbie & Ken

Pero el año siguiente después de la muerte de Tammy, el hombre volvió a asesinar a una joven. La víctima que había sido secuestrada, quedó cautiva en la casa que compartía la pareja. Justo después, ambos decidieron celebrar su matrimonio.

Es más, demostraron tener sangre fría, después de llegar a la ceremonia a bordo de un carruaje. Todo era lindo y normal en sus perfectas vidas.

De esta manera, el cuerpo de Leslie Mahaffy, fue brutalmente cercenado y lanzado al lago Gibson, mientras sus asesinos decían el sí.

Tiempo después, nuevamente planificaron un homicidio, esta vez la víctima era Kristen French, cuyos restos fueron abandonados. Aunque la policía, mantuvo la tesis que los casos estaban conectados, la falta de pruebas era determinante para resolver las muertes.

Por otro lado, en el hogar de Bernardo y Homolka, la situación era insostenible.

Karla abandono el hogar que compartía con su esposo, luego que la maltratara en repetidas ocasiones. Este hecho, significó la caída definitiva del psicópata.

De acuerdo con El Tiempo, Homolka confesó que hubo coacción de parte de Bernardo, ya que vivía bajo su influencia, sin embargo, el esposo respondió que uno de los asesinatos fue planificado por ella.

El desenlace de Barbie & Ken

Asimismo, Karla Homolka fue condenada a 12 años de prisión, pero los cumplió en el 2005, pues ayudó a esclarecer los crímenes.

La fórmula para capturar a Bernardo, fue que ella se declarará culpable de homicidio involuntario por los asesinatos.

Por esta razón, se supo que Bernardo estranguló a las mujeres.

Además, entregó los detalles para identificar el paradero de Leslie, que yacía en un lago Gibson cerca de St. Catharines, Ontario.

Después de salir en libertad, afirmó en una entrevista a ‘Radio Canadá’, que pese a cumplir su condena, ella nunca se perdonaría las atrocidades que tuvo que realizar supuestamente por amor. “Creo que nunca seré realmente libre. Porque hay distintos tipos de cárceles. Hay cárceles de cemento, y también cárceles interiores. Creo que voy a estar siempre en una prisión interior”, expresó.

Mientras, Alan Young, profesor de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall en Ontario, quien aparece en la serie documental Ken and Barbie Killers: The Lost Murder Tapes, desclasificó que el impacto del caso, es precisamente la falta de humanidad de los asesinos. “Otra cosa es crear un registro de ello, para que en algunos momentos oscuros en tu sótano puedas regresar y mirar estas cosas y sentirte orgulloso de la depravación que has mostrado”..

Es que uno de los detalles que impactantes, es la aparición de unas cintas de videos, que se reprodujeron en el juicio de Bernardo, “quien fue condenado por asesinato en primer grado, agresión sexual agravada, secuestro y varios otros cargos”, menciona The Independent.

Dichas cintas exhiben la crudeza de los homicidas, quienes se ensañaron violentamente con las víctimas. Según The Sun, la pareja usualmente se burlaba y torturaba a las mujeres.

En el caso de Kristen, la obligaron a realizar un fetiche sexual, para luego asesinarla en navidad. Sin embargo, luego de la delación de “Barbie”, fue el último homicidio de “Ken”, quien cumple una cadena perpetua por la serie de asesinatos.

Actualmente, Bernardo reconoció que lloró por sus crímenes, mientras con frecuencia intenta pedir su libertad condicional a sus 58 años.

En mayo del año pasado, el Servicio Correccional de Canadá (CSC) anunció que sería trasladado de la Institución Millhaven de máxima seguridad en Ontario a la Institución La Macaza de seguridad media en Quebec, detalló BBC.

Finalmente, Karla Homolka, se casó por segunda vez, pero su nombre volvió al escrutinio público en 2017, cuando se filtró que ella ejercía labores de voluntaria en el colegio donde estudiaban sus hijos, en Notre-Dame-de-Grâce, un barrio de Montreal.

“¿Cómo te sentirías al saber que tu hijo está interactuando con una asesina en serie?”, afirmó una madre a Breakfast Television, cuando se supo la verdadera identidad de “la barbie asesina”.