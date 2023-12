No importa la latitud. Los pedidos de rescate en baños de bares, nada tienen que ver con la geografía. Más bien, con la intensidad de la celebración de quienes pasaron por ese trance, al despertar abruptamente.

Son varios los casos que se pueden recopilar en los últimos años, desde el continente europeo a tierras sudamericanas, donde Chile no se queda atrás al conocerse percances de este tipo en zonas turísticas.

En algunos casos, los malaventurados no se inmutan con lo sucedido. Al contrario, esperando que vayan a su rescate, han echado mano de las reservas en los bares o pubs, comiendo y bebiendo para pasar la resaca.

Uno de los protagonistas, llamó a la Guardia Civil española y con toda franqueza les contó lo sucedido, en un registro que se hizo viral por su sinceridad.

“Me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy”

David pasó a las historias virales en territorio español, pero nunca se lo propuso.

Una noche de fiesta se volvió complicada para el hombre de mediana edad, cuando tuvo que llamar a la Guardia Nacional para explicarles que estaba en apuros. Ya había amanecido, según medios como Antena3, que revelaron este episodio.

– “Yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera… y aquí estoy”.

– “Ah, que se ha quedado toda la noche ahí durmiendo”.

– “Claro y me he levantado y está cerrado”.

En medio de la conversación con el operador de la Guardia Civil, este le pregunta al hombre su paradero. Él, sin olvidar la franqueza inicial, responde: “Pues, no sé”. El reporte del medio europeo da cuenta de que David estuvo más de cuatro horas en la taza del WC.

“Del baño has podido salir, ¿no?”, le consulta el funcionario. El hombre se mantiene honesto en sus respuestas, asegurándole: “Sí, claro, claro, claro. Yo estoy tomándome una caña ahora (vaso de cerveza)”.

Del otro lado de la línea, el personal de guardia reía del asunto, mientras que David fue rescatado, cuando el propietario del lugar recibió el llamado de emergencia.

“Se arrimó contra la pared y se quedó dormido”, confirma el dueño del pub, ubicado en la Virgen del Camino, León. Agregó: “Tendré que poner un colchón”, riendo por la situación.

Horas antes, el hombre se grabó relatando su experiencia. “No sé ni a dónde estoy ni a quién estoy esperando”, confesó.

Rescate en baños de bares: estudiante con su propio “happy hour”

Hace menos de un año, el medio Salamanca24horas difundió la situación que vivió un joven estudiante, quien se quedó dormido al interior del baño de un bar salmantino.

En las calles de San Justo, una zona de pubs y otros establecimientos, todo lucía normalmente cerrado. Dentro de uno de los locales, el joven de origen canario hacía el contraste, tras despertar y darse cuenta de la situación.

Sin embargo, su reacción no fue la esperada, ya que no llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Todo lo contrario. Se tomó su tiempo y algo más. Específicamente, varias cervezas.

Acompañó la bebida, según el referido medio, con dos piruletas (chupetines o paletas de dulce) “para matar el hambre”, según confesó.

Acto seguido, llamó a la Guardia Civil y fue rescatado por el dueño del local. No se sabe si pagó por su desayuno, pero lo que sí está claro que seguía despistado, ya que tuvo que volver al bar, puesto que cuando llegó a su casa advirtió que había olvidado su billetera y las llaves del inmueble.

Atrapado “sin salida”: el chileno que se durmió en baño de un bar

Valparaíso siempre tiene historias que contar, incluidos los pedidos de rescate en baños de bares.

Eran por las fiestas de diciembre del año pasado en territorio chileno, cuando la administración del Bar Proa se encontró con una escena inesperada.

Un hombre se quedó dormido en uno de los baños y llegó la hora de cierre, según informó en su momento BioBioChile.

“Cuando ya se había terminado de hacer la mantención, por lo tanto, no se volvió a revisar y según su versión, él estaba muy cansado, por lo que buscó un lugar para dormir”, dijo Rodrigo González, administrador del negocio.

Según el relato, el hombre despertó en algún momento, dándose cuenta de lo que sucedía. Atinó a servirse “algo de comida de la colación del personal que había quedado en un refrigerador”.

Luego, decidió tomarse otra siesta, mientras llegaba la hora de ser descubierto y así fue. Cuando el personal lo encontró, a eso de las 13:00 horas, volvió en sí un poco desorientado. Carabineros de Chile recibió una llamada desde el local.

“Se tomó unas bebidas, recuperó un poco de líquidos y preguntó por su mochila, la que estaba felizmente guardada, le entregaron sus pertenencias y se retiró; un pirata más de los sobre motivados que nos visitan todos los fines de semana y que nos apoyan siempre”, agregó González.