Si a alguien le interesa los precios del comercio y supermercados tras triunfo de Milei, es a los argentinos. También a los chilenos, viajando por mejores oportunidades al vecino trasandino.

Una joven se hizo viral, recientemente, ya que realizó un recorrido para saber el precio de los productos de primera necesidad, a pocos días de elegido presidente el ultraconservador Javier Milei. El ejercicio se extendió varios días después, horas antes de su asunción al poder.

Sus primeras reacciones en TikTok fueron reproducidas más de un millón de veces por sus connacionales y otros latinoamericanos, curiosos de conocer de viva voz las variaciones a la hora de adquirir productos en distintos lugares, minoristas o mayoristas.

Las reacciones a sus publicaciones, sin embargo, se encontraban divididas. El apoyo de unos y el rechazo de otros a esta figura política controvertida en Argentina tiene que ver con eso.

“¡Indignada estoy!: ¿1.700 pesos el arroz?”

La usuaria de TikTok, Belu Casco (@belucascoo), inició un recorrido por supermercados tras el triunfo de Milei y a pocas horas de ser oficializado como presidente de la vecina nación.

El primero, de una serie de contenidos en dicha red social, fue subido el pasado 8 de diciembre, 48 horas antes de que el ultraconservador recibiera la banda presidencial. A juzgar por el título en letras, la situación no pintó muy bien en cuanto a precios.

“Indignada estoy”, aseguró Casco, agregando “1.700 pesos el (kilo de) arroz (1.840 pesos chilenos). ¿Alguien entiendo esto?”.

La demostración, no grata, continuó con un paquete de fideos que marcaba 1.000 pesos argentinos, actualmente el equivalente a 1.083 pesos chilenos. Recientemente, con información de la agencia de noticias EFE, BioBioChile informó que los vecinos trasandinos, y los chilenos que se iban de compra a su país, podían comprar 3 paquetes por la misma cantidad de dinero.

Sin embargo, todo ocurre en el contexto del cambio actual entre ambos países y de la situación política argentina con este cambio de mando presidencial.

“¿Que rompí? O sea, ¿qué tengo que ganar, 5 palos verdes para vivir o no? Quiero romper botellas, no puede ser, está todo tan caro. ¿Cómo me mantengo ahora? A ver quién me mantiene. Yo no puedo pagar más nada”, aseguró la joven, acompañada de su padre, quien le hacía más ameno su mal rato.

“Unas toallitas (femeninas), estás indispuesta, querés ponerte una toallita, te salen dos lucas y media (2.708 pesos chilenos) y si no chorreás, ¿me entendés? Es así, no puedo creer. Estamos muy mal como país. Y el lunes se va todo el carajo, dicen, (previo a la asunción de Milei)”.

“Para los que me tildaron de kirchnerista…”

Belu Casco cumplió su promesa y continuó explorando en los supermercados tras el triunfo de Milei y su posterior asunción al poder.

La situación era similar que a inicios de diciembre, salvo un paquete de tallarines largos, de marca desconocida, que costaba 400 pesos. Algunos, subieron incluso 50 centavos. 1.050 costaban en total.

Su ejercicio le valió una serie de reproches en redes sociales por parte de los seguidores del nuevo presidente, tanto dentro como fuera de Argentina. Por lo tanto, aclaró la situación.

“Ahora, para los que me tildaron de kirchnerista de toda la pelota, chicos: cero kirchnerista, o sea, no lo soy. Pero bueno, me hicieron famosa un ratito”.

En tanto, continuó con la demostración de precios con crema de leche de 200 ml., la cual tenía un precio de entre 1.397 y 1500 pesos argentinos, el equivalente a 1.516 y 1.624 pesos chilenos.

“La manteca (mantequilla), que ahora es un privilegio tener manteca, gente. Miren, la marca ‘Día’ está a 467, lo recomiendo. Esta… no sé quién conoce esta marca, 1.035 y la chiquitita, de 100 (gramos), 700 pesos (758 pesos chilenos). Todo mal, todos mal.”

– Desodorante (Nivea): 1.200 pesos argentinos / 1300 pesos chilenos.

– Desodorante (Rexona Clinical): 1.700 pesos argentinos / 1.841 pesos chilenos.

– Pasta de dietes (Colgate): 1.100 pesos argentinos / 1.191 pesos chilenos.

– Pasta de dientes (Sensodyne): 1.700 pesos argentinos / 1.841 pesos chilenos.

– Shampoo (Dove): 1.500 pesos argentinos / 1.624 pesos chilenos.

– Shampoo (Pantene): 2.700 pesos argentinos / 2.925 pesos chilenos.

La gama de precios, al inicio de la primera semana de gobierno de Milei, fue de escalada. Entre los 1.000 y los 2.000 pesos, en productos que antes costaban, en algunos casos, la mitad (como las pastas).

… “Para lavar los platos, se pudrió todo, se pudrió todo, 580 (pesos) el chiquitito. Dentro de todo, está así. Habría que ir a un mayorista. Ahora estoy en un supermercado del barrio, pero bueno, el mayorista, capaz está un poquito menos. Así que les dejo los precios. Espero que los vean, los disfruten. Y no soy kirchnerista”, reiteró Casco.

“Para las fiestas” (navideñas) en los supermercados tras el triunfo de Milei

Belu Casco se trasladó, tal como lo sugirió en su anterior video, a un supermercado mayorista donde su esperanzada teoría era que los precios estarían más bajos. En algunos casos, sí. En otros, la desilusión fue directamente proporcional a estos.

Si bien, algunos considerarán que los costos en el vecino trasandino aún son bajos con respecto a Chile, el cambio para los argentinos ha sido significativo, tras los anuncios y la inquietud de los mercados locales e internacionales tras el triunfo de Milei, como ocurre en los cambios de mando.

Globalmente, y sumado a la galopante inflación, para las fiestas de diciembre es sensible el impacto económico en los hogares promedio. Así lo demostró Casco, quien corroboró el precio, por ejemplo, de la fruta que se degusta también para estas fechas.

“Miren, hay frutilla. 1.590 el kilo (1.722 pesos chilenos). Ufff, 7.000 pesos las cerezas (7.583 pesos chilenos por kilo), por Dios. Durazno, 1.500 el kilo. Yo, consigo dos kilos por 1.500 (1.624 pesos chilenos)”.

Y el recorrido se mantiene un tanto desalentador, mostrando el café, barritas de chocolate y una que otra promoción, pero con el impacto de una escalada de precios para los vecinos.

En el caso de la leche, los precios están entre los 500 pesos argentinos (menos de un litro) y los 1.100 pesos por litro, entera o proteica. Recordemos que Argentina es productor de esta.

“Espero que les sirva estos bellísimos precios que estoy pasando”, asegura la joven, en el fin de su recorrido que es un referente tanto para sus connacionales, como para sus vecinos chilenos que acostumbran a cruzar al otro lado de Los Andes, para hacer compras.