Fue hace 28 años que la Teletón no logró su meta. Hasta ahora es la única vez que el hito no se cumple.

La Teletón es conocida por ser una cruzada que generalmente une a los chilenos, la cual siempre culmina emoción y gritos de satisfacción, no obstante, pocos saben que en 1995 fue particularmente triste, ya que no se alcanzó la meta.

En ese periodo la campaña sobrepasó lo que se había obtenido un año antes, $3.640 millones, pero no llegó al monto fijado previamente.

En concreto, 28 años atrás se había propuesto duplicar el dinero de 1994, por lo que el objetivo había quedado en $6.277.027.832.

Lo acumulado ese tiempo fue $5.005.253.668, algo que dejó una sensación de pena en el ambiente, y en el propio Don Francisco.

De acuerdo a lo que rememora Radio Bio Bio, en ese momento hubo una especie de mea culpa de parte de Mario Kreutzberger, quien asumió que la meta tal vez había sido demasiado alta.

“Quizás, nos equivocamos en algo, pero he aprendido en estos 18 años que una sonrisa, con esperanza, no tiene precio. Quiero agradecerles a todos los que nos colaboraron, respeto a quienes no lo hicieron”, indicó ante el Estadio Nacional.

Teletón de 1995 no llega a la meta

“Les agradezco a nombre de todos mis compañeros y 50 mil niños impedidos, la sensibilidad, el corazón, el espíritu de solidaridad de esta tierra pequeña y lejana, que pierde seguramente en muchos eventos, pero que una vez más esta noche, ha demostrado que somos campeones, campeones de la solidaridad”, agregó.

Mucho después, en 2011, el mismo animador apareció en un episodio de El menú de Tevito, de TVN, donde reflexionó sobre lo que pasó ese año.

Allí expresó que, en ese instante, todos se sintieron “decepcionados, porque pensamos que no fuimos capaces de incentivar a la gente, de explicarle al país, de contarle lo que estábamos haciendo, porque hemos hecho mucho entre todos”.

Hay que señalar que esa edición contó con animadores insignes, como Felipe Camiroaga, Antonio Vodanovic, Jorge Hevia o Cecilia Bolocco.

Hay que señalar que la meta de la Teletón este año llega a los $37.237.475.057. El programa culminará en la Quinta Vergara.