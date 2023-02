Lee Miller era una mujer excepcional, sin la reconocida gloria que merecía, por su trayectoria como fotoperiodista en plena Segunda Guerra Mundial.

Era muchas mujeres en una y lo demostró hasta el fin de sus días, que no fueron los mejores y marcaron su historia. Los medios más prestigiosos no se habrían esforzado en darle el lugar que le correspondía, pero su hijo, sí.

¿Cómo es que una fémina, con una infancia sufrida y la natural misoginia de la época se abrió camino a un desempeño valiente en pleno campo de batalla, hasta conseguir una icónica foto en la casa de Hitler? Por su coraje.

Antes de que la historia le otorgara los méritos correspondientes, estuvo en el olvido. No obstante, decenas de años después, salió a la luz su resiliencia, la cual no duraría para siempre, por culpa de la vida misma y de los conflictos bélicos.

En los años 20, con el fantasma de la Primera Guerra Mundial, una mujer caminaba por las calles de Nueva York. Era Lee Miller, una joven nacida en esa ciudad en 1909.

Su infancia estuvo marcada por una violación sexual cuando tenía siete años. Además del trauma, le contagiaron de una enfermedad venérea con la que tuvo que luchar durante años, pero no sería todo, según su historia publicada en National Geographic.

A medida se recuperaba, como podía, de su tormentosa niñez, su padre se encargó de hacerla más copiosa. La retrataba desnuda sola o junto a sus amigas. Les decía que era con fines artísticos. Incluso, llegó a asegurar que era una terapia para ayudarla a superar el vejamen que sufrió por parte de un hombre no identificado en la publicación antes mencionada.

Cuando estaba a punto de cumplir 20 años, estuvo a punto de ser atropellada, pero tuvo un salvador: nada más y nada menos que Condé Montrose Nast, fundador de la revista Vogue.

El millonario sabía que tenía ante sus ojos a una belleza natural que engalanaría su revista: así fue. Miller se situó entre las modelos más cotizadas de la prestigiosa revista y de todo Estados Unidos, pero no sería por mucho tiempo.

Un anuncio de Kotex, la marca de toallas íntimas femeninas, habría acabado con su carrera. La joven modelo fue la primera en atreverse a realizar el comercial, por lo que vino una lluvia de críticas en esa época. La opinión pública, y hasta su familia, quedó escandalizada.

The First Real Woman in a Menstrual Hygiene Ad (Kotex): Lee Miller https://t.co/AjJa6qsBht pic.twitter.com/YSdsBq9cbs

— ♥ Classic TV of the 60s/70s ♥ (@60sTVFan) March 21, 2019