El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton hacia Nueva York, un evento histórico, no solo por su final, sino porque se trataba de uno de los trasatlánticos más grandes, rápidos y lujosos del mundo.

El Titanic, un verdadero “hotel flotante”, a los cuatro días de viaje se hundió tras chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte. Solo 1.500 personas se lograron salvar del desastre.

El barco actualmente se encuentra a 3.810 metros bajo el mar, pero eso no ha impedido que empresas como OceansGate Expeditions realice expediciones para evaluar cuál es el estado de sus restos.

Si bien, a través de los años se ha logrado recoger información valiosa del barco, durante este 2022 la empresa pudo capturar el casco del célebre transatlántico, en una calidad jamás vista: la imagen tiene más 8.000 píxeles horizontales.

Según un comunicado de la compañía OceanGate Expeditions, el nivel de detalles es “asombroso” y espera que sirva de ayuda a su equipo de científicos y arqueólogos para determinar con imágenes anteriores cuál ha sido el deterioro real del Titanic.

La calidad de los videos permite analizar cada detalle como el nombre del creador del ancla. Así lo confirmó el buceador Rory Golden, quien participa de las expediciones.

“No recuerdo haber visto ninguna otra imagen que muestre este nivel de detalle“, manifestó Golden.

En el video publicado por OceanGate Expeditions se puede apreciar la famosa proa del barco, el que inspiró aquella romántica escena de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en la película de 1997.

Las misiones se seguirán realizando durante los siguientes años, ya que expertos aseguraron que para el 2050 se espera que el Titanic desaparezca producto de de las condiciones marítimas.

Por lo anterior, año a año se evalúa la forma de sacar partes del barco para preservar algunos restos que son parte del patrimonio histórico marítimo.

Sabías que la empresa OceanGate Expeditions no solo realiza misiones para aportar evidencia a los científicos, sino también para que cualquier persona -como tú y yo- podamos ver exclusivamente el Titanic en vivo y en directo.

Lamentablemente, no es gratis. La compañía de expediciones cobró en 2021 $125,000 dólares, lo que equivale aproximadamente a $110 millones.

El viaje tuvo a bordo 40 personas, donde cada excursión al Titanic tomó de seis a ocho horas, desde la superficie hasta el sitio donde se halla el barco.

