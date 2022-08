Marjorie Cantillo Romero, la repostera colombiana que ganó notoriedad en internet por una fallida torta inspirada en Mickey Mouse, falleció en Barranquilla a causa de complicaciones en su salud.

La noticia fue replicada por el portal del diario La Nación de Argentina, donde detallan que el deceso lo dio a conocer su familia días atrás. De acuerdo a relatos de cercanos, la emprendedora esperaba una operación médica.

Según relatos de familiares que recoge el matutino, la salud de la mujer comenzó a empeorar hace un año, cuando dos clientes apedrearon su casa por los resultados de una de sus tortas. Cuando bajaba la escalera para atender a los susodichos, Marjorie cayó y sufrió un golpe en la cabeza, además de otras lesiones.

“Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer (domingo)”, comentó una de las hijas al portal Impacto News.

El famoso actor colombiano Rafael Caparroso fue uno de los que reaccionó al fallecimiento de la repostera. “Acabo de recibir una noticia muy dura. La verdad aún estoy en shock”, relató en redes sociales.

“Tu partida fue inesperada @marce_cupcakes. Gracias por darme la oportunidad de conocerte. Conocí tus luchas. Hoy les pido de corazón no más bullying digital, basta de tanto odio y rencor”, escribió.

“Mucha fortaleza a sus hijas, esposo, las acompaño en este dolor. Descansa en paz Marjorie, me quedo con tu sonrisa, las ganas de superarte para poder salir adelante y ayudar a los tuyos. Tu paso en esta tierra no fue en vano”, agregó.

El germen del bullying digital que mencionó el actor comenzó cuando un cliente publicó en redes sociales fotografías de una torta que había encargado con el rostro de Mickey Mouse como referencia.

Las evidentes diferencias entre la imagen y el ratón de Disney desataron una ola de burlas y críticas en redes sociales, donde Marjorie Cantillo Romero ganó amplia notoriedad.

“Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación”, explicó luego que fuera contactada a raíz de la fallida torta. “Entonces hice el pudín y me tocó salir en ese momento, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado el pudín”, añadió.