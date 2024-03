Una estrella australiana de Onlyfans llamada Sharna Beckman reveló en una reciente entrevista que se enteró de algo ‘aterrador’. Esto al descubrir que supo que uno de sus primos era consumidor de su contenido exclusivo.

Esto lo aseguró en una reciente entrevista con el portal Yahoo, asegurando que sintió asco e incluso “enfermó del estómago”.

Sin ir más lejos, en la conversación indicó que confrontó al hombre de 30 años en una reunión familiar.

“Intentó decirme que no era él, que en realidad era uno de sus amigos, que estaba casado y, por lo mismo, no podía usar su propio nombre ni su tarjeta de crédito”, aseguró.

“Aparentemente, mi primo se ofreció amablemente a compartir su nombre y tarjeta de crédito para permitir que este otro tipo se uniera a mi página”, agregó entre risas.

Australian OnlyFans model Sharna Beckman made the unfortunate discovery that her cousin was one of her subscribers and had even paid extra for her exclusive content https://t.co/eeqNFgs1qu pic.twitter.com/QAFNJsCEk6

— OutKick (@Outkick) February 20, 2024