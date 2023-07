La joven descubrió a un exprofesor, de sus tiempos de Primaria, mientras revisaba su lista de seguidores. Le sorprendió, pero no fue algo molesto.

Una modelo brasileña de Onlyfans generó gran cantidad de reacciones al revelar, a través de redes sociales, que descubrió que un profesor de Primaria (Enseñanza Básica) se convirtió en suscriptor de su página de contenido exclusivo.

La joven se hace llamar Babi Palomas, de 21 años, hizo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

En un momento determinado uno de sus seguidores le consultó: “¿Hay alguna situación que te haya sorprendido en tu cuenta de Onlyfans?”.

En este sentido, la joven indicó que un día decidió revisar cuáles eran sus seguidores. Hasta la fecha tiene más de 5.000.

Fue así cuando descubrió que el maestro, que le hizo clases en la infancia, se había suscrito hace algunos meses. La muchacha aseguró que el hecho la sorprendió, aunque no lo halló incorrecto.

Modelo de Onlyfans y profesor

“Me sorprendió que él estuviera allí, pero no era algo que me molestara. Muchas personas se suscriben a mi contenido sexy, y es solo una persona más”, expuso.

Sin ir más lejos, Babi Palomas aseveró que incluso tuvo una conversación con su exprofesor, quien le aseguró que le “había gustado su contenido”.

“Cada uno es libre de hacer lo que quiera, mi perfil es público y no me escondo de nadie. Nada más normal que alguien que me conoce sienta curiosidad por ver más de mí”, concluyó.

Este caso en particular hace recordar lo expuesto, hace algunos meses, por la modelo australiana Taila Maddison, quien aseguró que su expadrastro era seguidor de ella en Onlyfans.

“Fue un seguidor desde el principio. Hablábamos todos los días, me hacía peticiones personalizadas, cosas muy específicas, y también tenía un nombre de usuario muy concreto en la web”, explicó en ese entonces.