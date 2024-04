A través de una rueda de prensa, el exmandatario uruguayo, de 88 años, reveló que tras realizarse un chequeo médico, los médicos detectaron un tumor en su esófago.

“Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro hospitalario) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago”, indicó, de acuerdo al medio local Telemundo.

“Es algo obviamente muy comprometido y doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, agregó.

“Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia. Yo les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años”, puntualizó.

En un esperanzador mensaje, el político dedicó palabras para la juventud. “Mientras el rollo aguante, voy a estar. Quiero agradecerles y transmitirle a los jóvenes de este país que la vida es hermosa y se gasta”, dijo.

“El quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que si hay bronca, que la transformen en esperanza. Luchen por el amor”, complementó.

Por su parte, remarcó la importancia de la “voluntad”, aseverando que es la única libertad que existe.

“Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Por lo demás, estoy agradecido y, al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, cerró.

Conocido como Pepe Mujica, el nacido en Montevideo gobernó su país entre 2010 y 2015.