Continúan las repercusiones en torno a la polémica foto del Día de la Madre de la Princesa de Gales, Kate Middleton, junto a sus hijos George, Charlotte y Louis.

Esto debido a que, ahora, una periodista británica llamada Ruby Naldrett, aseguró que el rostro de la alteza real había sido recortado de una antigua portada de la prestigiosa revista Vogue.

“Mi análisis de la fotografía de Kate Middleton es que sacaron su cara de la portada de Vogue que hizo hace años y la editaron”, indicó Naldrett.

En su comentario, la comunicadora sostuvo que aquella fotografía corresponde a una edición aniversario de Vogue,durante 2018.

Específicamente, se trata de una galería de fotos a Kate Middleton para los 100 años de la publicación.

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5

— Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024