La princesa de Gales, Kate Middleton, pidió este lunes “disculpas” por la “confusión” generada después de que, según dijo, ella misma retocase una foto familiar tomada por su marido, Guillermo, que es la primera difundida por el Palacio de Kensington desde su operación abdominal hace casi dos meses.

La fotografía retocada ha disparado las especulaciones sobre el estado de salud de Kate, que no ha sido vista en público después de su paso por el quirófano por razones de las que no se ha informado.

“Como muchos fotógrafos aficionados, experimento ocasionalmente con la edición (de fotos)”, dijo Middleton a través de la cuenta de los príncipes de Gales en la red social X (Twitter).

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024