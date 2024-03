La situación fue expuesta por vecinas de Placilla, quienes aseguraron que la ex modelo está encerrada desde 2022.

El matinal Contigo en la Mañana dio a un conocer un sensible caso que afecta a una señora en la comuna de Placilla, quien ha vivido 2 años encerrada en su casa por orden de su hermano. La mujer fue modelo de Sábado Gigante y excandidata a Miss Chile.

La afectada por el caso fue identificada como ‘Pilar’, quien tiene más de 60 años. Testigos del caso indicaron al programa que su hermano Marcelo la encerró en el lugar durante 2022.

De acuerdo a lo expuesto, mujeres que viven cerca de aquella casa sostienen que le envían comida a la mujer a través de las rejas del lugar.

Asimismo, aseguran que Marcelo les ha indicado que la mantiene en ese estado debido a “complicaciones psiquiátricas”.

No obstante, en el reporte se aseguró que Pilar no ha recibido apoyo médico de parte del Cesfam correspondiente, de manera particular.

Modelo de Sábado Gigante encerrada

Junto con eso, expresaron que temen por la integridad de la mujer en caso de que exista terremoto o inundación en el sector.

Durante el despacho la periodista Daniela Muñoz conversó con una mujer que cuidó a Pilar tiempo atrás, quien negó las acusaciones.



“Marcelo se hace cargo de que no le falte nada”, expresó brevemente durante la nota.

Lo cierto es que los animadores en estudio se mostraron en contra de la situación, por lo que realizaron el llamado a las autoridades.

“No puede vivir en esas condiciones”, expresó Monserrat Álvarez.