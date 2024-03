En 2014, la modelo Sandy Boquita, quien tenía apariciones recurrentes en programas como Morandé con Compañía, acusó que había sido acosada sexualmente por una autoridad en medio de un evento comunal.

Sin revelar nombres en ese entonces, dos años más tarde decidió interponer una denuncia contra el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, por el hecho antes mencionado.

El edil, quien aún se encuentra en el cargo, negó las acusaciones y afirmó que “voy a interponer una denuncia contra ella por injurias y calumnias”.

Desde entonces la ex modelo se encontraba recopilando pruebas contra el mencionado Alcalde, las que demoraron 10 años en aparecer. De acuerdo al relato de Sandy, muchas personas tenían el registro, sin embargo, tenían temor de mostrarlo por miedo a las represalias.

Según se puede ver en las imágenes mostradas por el matinal de CHV, el Alcalde de Colbún tomó a la modelo por la cintura de manera inadecuada, por lo que ella se aleja incómoda de él.

Pese a ello, continúa el show al mismo tiempo que le sostiene las manos en alto para que deje de tocarle el trasero, hasta que en un momento pide hablar con el micrófono: “Yo le digo ‘no me agarre los gluteos’ y el dale, yo le subo las manos para que no me agarre nada. ¡No Alcalde, no me agarre!, ¡Así no!”.

Tras ello, Pedro Pablo Muñoz procede a alzarla tomándola por la cintura, dejando la ropa interior de Sandy Boquita a la vista, todo esto evidentemente sin consentimiento de la modelo.

Luego de que se revelara el video probatorio, la modelo escribió en sus redes sociales: “Después de 10 años, justo antes de unos días del día de la mujer, se hace justicia (…) Si una autoridad se siente con tal impunidad como para hacer algo así arriba de un escenario con alguien público, no quiero imaginarme otras situaciones que podrían ocurrir ahí”.

Después de darse a conocer el registro, la modelo anunció que evaluará tomar acciones legales contra el Alcalde de Colbún.