Belarmino Parra encontró 27 millones de pesos en Punta Arenas mientras se encontraba en su trabajo de recolección de basura. El joven devolvió el dinero a su dueño, quien no se ha contactado con el trabajador por su gesto.

Belarmino Parra, recolector de basura de 31 años, se encontró una millonaria suma de dinero dentro de un bolso en una banca en Punta Arenas mientras se encontraba trabajando.

El trabajador, padre de cuatro hijos, relató que “Ese día estábamos recolectando la basura con mis compañeros y nos percatamos que había un bolso negro en una banca, lo fui a recoger y lo revisé, había mucha plata, muchos fajos de billetes de $10 y de $20 mil”. Se trataba, finalmente, de 27 millones de pesos.

El joven se dirigió a PDI posteriormente a hacer entrega del dinero y encontrar a su dueño, cometido que logró. En conversación con La Radio, Parra contó cómo sucedió el hecho, despertando la sorpresa de Julio César Rodríguez, quien llevó la entrevista.

Dueño del dinero no se ha contactado con recolector que lo encontró

“¿Te ha llamado, te ha ubicado el dueño de la plata para tirarte unas diez lucas?“, le preguntó el periodista a Belarmino. “No”, le respondió el joven a Rodríguez entre risas. “¿Y en la prensa local ha salido que tú eres el que la encontraste?”, le consultó el comunicador, a lo que Parra respondió que sí.

“Pero no he tenido la oportunidad de hablar con el caballero que perdió su bolsito con plata“, continuó el puntarenense. El millonario monto se trataba del finiquito del hombre que lo había perdido.

“Lo que me pasa a mí es que no puedo creer que el dueño de los 27 millones no se haya querido comunicar contigo“, le lanzó Julio César. “Yo menos, pero bueno. Yo opté por lo correcto, y tranquilo con eso“, le contestó Belarmino.

“Pero cómo tan poca generosidad, por último haberte invitado un helado, un chocolatito, o en Punta Arenas un choripán con leche con plátano”, continuó Rodríguez. “Ya, pero lo bueno es que tú te sientes aliviado, hiciste lo que correspondía, eso hace bien para el espíritu y el corazón”, agregó el comunicador en la conversación.