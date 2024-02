Un sacerdote de origen chileno fue condenado en Estados Unidos a 22 años de cárcel por el delito de abuso sexual infantil contra un menor de edad, el cual ocurrió en el estado de Florida en 2020.

De acuerdo al medio San Diego Tribune, se trata de un cura llamado Jaime Adolfo Gonzalez Farias, de 69 años, quien había llegado a Norteamérica en 2001, para trabajar en la iglesia de la ciudad de Newberry, Carolina del Norte.

La Fiscalía de aquel estado, en un inicio, exigió que el religioso tuviera la cadena perpetua, pero la jueza Mary Geiger acogió una moción para que estuviera 2 décadas tras las rejas

Fue en la iglesia donde González Farías conoció al menor de edad y su familia, a quienes constantemente les enviaba regalos. Tiempo después se convirtió en su consejero espiritual.

En la investigación del FBI se indicó que durante noviembre de 2020 el sacerdote invitó al muchacho a un viaje hacia el estado de Florida, fue allí donde ocurrieron los hechos.

Jaime Adolfo Gonzalez-Farias, a 68 year old Catholic priest, pleaded guilty to transportation and molestation of an 11-year-old boy he took on a trip to Florida…https://t.co/rp5ybTxLCv

— SurvivingScouting.org (@SurvivingScoutg) August 11, 2023