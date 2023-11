Medios internacionales dieron cuenta de la historia de un sacerdote estadounidense llamado Alexander Crow, quien en su país estaba acusado por casos de abuso sexual. Lo cierto es que el hombre escapó a Italia con una alumna de 18 años y se casaron.

De acuerdo a una investigación expuesta por el medio The Guardian, se indica que ambos se conocieron en un colegio católico de McGill Toolen, donde ella estudiaba y él era voluntario.

El documento indica que Crow era investigado por supuestos actos de abuso sexual en el lugar, sin embargo, no había sido separado de sus funciones ni tenía medidas restrictivas.

“No contamos con pruebas admisibles suficientes para imputarle un delito. Por lo tanto, esta investigación está actualmente cerrada”, indicó Fiscalía.

En la arquidiócesis de Mobile el hombre era conocido por ser un experto en temas teológicos de los demonios y el exorcismo.

Suspended priest, Alexander Crow, 30, married his 18-year-old former McGill-Toolen Catholic high school student on Friday. The Mobile archbishop, Thomas Rodi, has said he intends to seek Crow’s permanent removal from the clergy.https://t.co/HQZDkchfPZ

— Father V (@father_rmv) November 22, 2023