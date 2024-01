Personas en redes sociales alertaron respecto a un varamiento de estrellas de mar en Pichulemu. Autoridades de O’Higgins aprovecharon de alertar por una errónea acción de los veraneantes.

De acuerdo a lo que indicaron personas en el lugar, la situación no se veía en aquella región hace al menos cuatro años.

Esto debido a que, según se pudo ver en el video, muchos optaban por volver a lanzar los moluscos al mar, situación que no era adecuada.

A través de un comunicado, desde Sernapesca llamaron a las personas a no tocar los ejemplares, debido a que pueden morir.

Playa punta de lobos Pichilemu, la gente del sector dice que hace mas de 4 años no se veía algo así. Estrellitas, la mayoría vivas.

Varazón de estrellas de mar en Pichilemu

“Durante la jornada funcionarios acudieron a constatar el aviso de varazón en playa Punta Lobos, y se recorrieron las playas aledañas para estimar extensión del evento. Solo se pudo observar algunos ejemplares (asteroideos) flotando en la orilla, puede ser que los ejemplares varados hayan sido arrastrados por la marea y la fuerza del oleaje a la playa”, indicaron.

“Si bien aún no se han tomado muestras, durante la inspección visual no se detectó presencia de contaminantes u otros agentes antrópicos, por lo que se presumen causas naturales como cambios de temperatura en el mar, marejadas del sector, entre otras causas de tipo naturales”, añadieron.



“Como la causa no está definida, el llamado a la ciudadanía es a no tocar o retirar estos ejemplares. Cabe indicar, además, que varazones de recursos hidrobiológicos se han estado registrando este verano en varias playas del país”, concluyeron.