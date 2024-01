La compañía chilena NotCo se volvió viral este lunes a raíz de una campaña que iniciaron en redes sociales, en donde realizan una severa crítica a los alimentos de origen animal.

Se trata de un video animado que fue lanzado por la compañía en redes sociales, el cual lleva por nombre “Not so happy animals” (Animales no muy felices).

A través del clip, animales como vacas, cerdos o pollos entonan una canción en donde relatan cómo son los procesos que se llevan a cabo en las plantas de este tipo.

“No quiero ser servido con guarnición, por eso pido ayuda en esta canción”, “Si quieres que sonría, vamos al grano. Come algo plant-based y no a mi hermano”, “si ves mi sonrisa, no te dejes engañar. Cómo voy a ser feliz si me van a cocinar”, son algunos de los lemas.

A través de Linkedin el CEO de NotCo, Matías Muchnick, relató parte de lo que fue esta idea publicitaria.

“Decidimos hacer la vieja pregunta. ¿Por qué los productos de origen animal comercializan sus marcas con un animal feliz en el paquete? ¿Son realmente felices?”, aseguró.

Lo cierto es que la campaña de NotCo generó opiniones variadas en redes sociales, entre quienes valoraron el mensaje y los que sostuvieron que “no tenía sentido”.

Campaña de NotCo

Notco debería enfocarse en su producto y no tratar de compararse con productos de origen animal… en gustos no hay nada escrito — Fernando VII de España (@vii_espana) January 29, 2024

No tengo problemas con Notco pero de ahí boicotear a los que consumimos carne , muy resentida publicidad va encontra del marketing ,un producto no se impone — Joan (@Joanncifuentes) January 29, 2024

NotCo es un ejemplo tremendo de innovación y de un uso productivo de las IA. Es a lo que tenemos que apuntar. https://t.co/DXGobSXL6S — celeste aurora 🥀 (@__azulito) January 29, 2024

Somos tan hueones que NotCo nos está mostrando el camino para el desarrollo, o estar más cerca de él y poder ser un mejor país, pero no lo pescamos. Me quiero mword cuando me acuerdo. — Battusai Himura (@NachoJOsorio1) January 28, 2024

Hay que señalar que la última campaña de NotCo tuvo como rostro a Fabrizio Copano, enviando un mensaje directo a la cadena McDonald’s.

Aquella tenía por finalidad promocionar la NotMayo Special Sauce, en un spot donde Copano indicaba: “Como es doble, se supone que debería tener el doble de salsa ¿no? Es lo lógico. La estoy revisando y no tiene el doble de salsa. Entonces yo no sé si acá en Gringolandia hay algún Sernac donde uno pueda ir a alegar”.

La idea era mostrarlo como una clara imitación al famoso Big Mac, aunque el producto de la compañía era de origen animal.