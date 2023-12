Una mujer llamada Samira Sabzian, fue ejecutada por el régimen de Irán después de ser declarada culpable del asesinato de su marido, con quien tuvo que casarse obligadamente cuando tenía apenas 15 años.

La mujer detenida hace 10 años por el crimen, fue ejecutada al amanecer del 20 de diciembre en la prisión de Ghezel Hesar, cerca de Teherán, la capital iraní, según Iran Human Rights (IHR), organización con sede en Noruega.

La organización de defensa de derechos humanos afirma que Samira fue casada con su marido a los 15 años y era víctima de violencia conyugal, así como de abusos de distinta índole. Cuatro años después, cuando tenía 19 años, asesinó a su marido y fue detenida.

La mujer tenía dos hijos que no volvieron a verla mientras estuvo detenida hasta hace algunos días, cuando pudieron despedirse de ella antes de su ejecución, según IHR. Ahora, sus hijos quedaron bajo custodia de su familia paterna.

Mahmood Amiry Moghaddam, director de IHR, señaló: “Samira fue víctima durante años de un apartheid de género, del matrimonio infantil y de la violencia doméstica, y hoy es víctima de la maquinaria de muerte corrupta e incompetente del régimen”.

En ese sentido, responsabilizó por este “odioso crimen” al líder supremo iraní, Ali Jamenei.

Today, right after the call for morning prayer, the regime in Iran executed Samira Sabzian.@mozhgankshavarz Iranian activist who was her cellmate says: “ Samira

was a victim of child marriage, I witnessed how much she suffered in prison from being denied to have access to her… https://t.co/97tPa48PV0 pic.twitter.com/hZUglcslDV

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 20, 2023