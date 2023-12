Ser vecino, sobre todo en edificio de departamentos tiene sus ventajas, pero también sus desafíos. Las ruidosas fiestas en inmuebles continuos y, a veces, otros pisos, acaban con una noche de descanso, luego de una larga jornada laboral.

Ya sea en modo karaoke o bailando hasta el amanecer, según la costumbre o aguante de quienes festejan, la situación tiende a ponerse compleja cuando, sumado al alcohol, la celebración dura más de lo normal.

Lo anterior, no es cosa de nacionalidades. Latinoamérica es una región que lleva el sabor en sus venas, a la hora de departir. Sin embargo, una queja en particular creció con el paso de los años, directamente proporcional a la llegada de extranjeros a Chile.

Lo curioso, en el caso que se expone en esta nota, es que el reproche llega de un inquilino quien, llamó a algunos de sus connancionales en Chile, a comportarse en un país ajeno.

“Recuerden que estamos en una casa que no es la nuestra. Estamos de visita”, son parte de las aseveraciones de un joven que dijo sentirse decepcionado de algunos de sus compatriotas viviendo en suelo chileno.

“Este video fue grabado por mí, a las 3 y media de la mañana”

El usuario de TikTok @alejandrorojas489 vive en Santiago, cerca de un enorme edificio de departamentos donde sus constructores aprovecharon al máximo cada metro cuadrado para hacer caber tantas unidades como fuera posible.

El joven, de origen venezolano, cansado de trabajar, pero también de no poder hacerlo al llegar a su casa, publicó un video en la mencionada red social, exponiendo a algunos de sus compatriotas, inquilinos del lugar en cuestión.

Las imágenes muestran que en uno de los departamentos están celebrando a altas horas de la madrugada, en noviembre pasado, formando parte de las ruidosas fiestas que se amenizan a lo grande, en inmuebles estrechos, tal como lo han denunciado chilenos desde la capital y otras ciudades del país.

“¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo le hablo a mis compañeros chilenos de que muchos aquí vinimos a trabajar, a ganar plata, a apoyar a nuestras familias, a hacer las cosas bien, cuando pasa esto? Miren, este video fue grabado por mí, a las 3 y media de la mañana, en mi departamento, después de un turno de… unas 12 horas. Llegué a mi casa, a las 3 y media, al día siguiente tenía que entrar a las 7:00 de la mañana a mi trabajo. No dormí, no descanse”.

El descargo, con todo y evidencia, agregó un sentido cuestionamiento a la forma en que la comunidad venezolana en territorio chileno, busca regularizar su situación migratoria. La ironía, según Rojas, es que algunos de sus compatriotas perjudican los esfuerzos.

“¿Cómo yo le hablo y defiendo la manera de que nos den la oportunidad a todos los venezolanos de estar aquí legalmente cuando pasa esto”, denunció.

“El venezolano se hace notar”: las ruidosas fiestas expuestas en redes sociales

Según el joven trabajador venezolano, que sea día laboral no es impedimento para que otros de su país se junten a festejar. El número de metros cuadrados tampoco los detiene. En terrazas reducidas, la cantidad de invitados se ve desbordada.

“Son casi todos los días y no solamente donde vivo, es en casi todo los departamentos, en los edificios donde hay más de diez departamentos con venezolanos ahí. Yo no voy a decir que son los venezolanos. Hay muchos extranjeros. Pero, el venezolano es el que se hace notar”.

Sin embargo, según @alejandrorojas489, las ruidosas fiestas o “carretes”, coloquialmente en Chile, no solo se realizan en departamentos o casas. La calle también forma parte de la compleja situación.

“¿Cómo yo le explico a un chileno que somos gente de bien cuando son las 6:00 de la mañana y hay un montón de venezolanos en la calle … en la calle, en la acera jugando dominó, peleándose porque quién lo trancó y quién no, mientras beben cerveza, como si fuera el patio de su calle y bebiendo alcohol cuando esta prohibido beber en la vía pública, cuando tienen tomadas las aceras urbanas en edificios donde cerca hay casas, casas de personas que llevan viviendo ahí toda su vida”, sentenció.

“No lo soporto yo, ¿y los va a soportar el país (Chile)?”

Hasta julio pasado, medios europeos, como El País, informaban que al menos 150 mil venezolanos ingresaron por pasos fronterizos irregulares de Chile.

También se advertía en la publicación, que como parte de la política migratoria del gobierno de Gabriel Boric, sólo los migrantes sin antecedentes penales, con trabajo formal en este territorio o con vinculaciones familiares, podrán optar a una residencia.

No obstante, en las sedes migratorias de grandes ciudades como Concepción, pueden verse largas filas de extranjeros, entre estos oriundos de Venezuela, tratando de regularizar su situación migratoria.

Esa realidad es para el usuario de TikTok, @alejandrorojas489, una de las mayores contradicciones del asunto, ya que mientras sus compatriotas hacen un esfuerzo por conseguir su documentación, a la vez, algunos de estos van contra las leyes chilenas.

“¿Cómo hago para que se entienda que somos buenas personas cuando esto (la fiesta en su edificio) que me molesta a mí, y lo repudio, no le va a molestar a los chilenos? No exijamos cosas si no estamos dando nada”.

A su juicio, los que van en contra de la normativa de un país de acogida, como Chile, no merecen oportunidades de quedarse a trabajar, sin realizar escándalos, tanto en sus lugares de arriendo como en la vía pública.

“¿Y tú crees que así vale la pena decir ‘Hay que darle la oportunidad a los venezolanos que entraron por pasos no habilitados?’ Yo, no doy ni una oportunidad. No lo soporto yo, ¿y los va a soportar el país? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta cuándo?”

Ruidosas fiestas: mantener “bajo perfil”

Como era de esperarse, la ola de comentarios se hizo notar en la publicación del venezolano que expuso a algunos de sus compatriotas, celebrando cerca de las 4:00 de la madrugada en un edificio de departamentos en Santiago.

Una ciudadana peruana, residente en Chile, se sumo a la molestia que dijo sentir Rojas, por la situación, asegurando que el extranjero debe comportarse en país ajeno. En la misma línea, otros venezolanos estuvieron de acuerdo, ya que este comportamiento mancha a la nacionalidad que representan.

“Porque si nosotros mantenemos un bajo perfil y demostramos que somos un aporte para este país y no una destrucción, porque es una destrucción romper las reglas, porque estas son reglas y leyes, no nos van a dar la oportunidad. Cambiemos esta manera de ser, señores, para que el día de mañana, nos vaya bien. Recuerden que estamos en una casa que no es la nuestra. Estamos de visita, porque vamos a regresarnos a nuestra casa, pero no dejemos una mala impresión”, mencionó.

No se trata de dejar de celebrar o beber, como es común en la juventud en otros grupos etarios. No obstante, los días, horas y volumen de la música deben ser adecuados para no generar ruidos molestos, aseguró el venezolano, recordando que hay sitios como discotecas para salir de fiesta.

“Y, antes de que lo digan, porque esto es algo que me molesta muchísimo de ciertos venezolanos, y han discutido conmigo, de hecho: ‘Es nuestra manera de ser, se la tienen que calar’. No, Chile no se tiene que acoplar a tu ‘cultura’, porque eso no es cultura, eso es barrio (calle). Tú te tienes que acoplar a Chile”.

Como se expuso al inicio de esta nota, las ruidosas fiestas que se han denunciado, mediante llamada a Carabineros de Chile o ante la municipalidad de la comuna donde tengan lugar, no tienen que ver con una nacionalidad en particular. Sin embargo, esta vez, un originario de Venezuela puso a rodar el tema, para literalmente hacer ruido en su comunidad, llamándola a respetar la casa ajena, es decir, el país de acogida.

“Vamos a comportarnos, señores. Ya es hora. Yo, ya estoy cansado y decepcionado de que, por culpa de este tipo de gente, personas como yo, nos veamos perjudicadas”.

¿Qué puedo hacer ante el ruido de vecinos?

El Ministerio del Medio Ambiente, tiene a disposición una página donde detalla los pasos a seguir cuando se presentan ruidos molestos de parte de uno o más vecinos en un edificio de departamentos o lugares habitacionales en Chile.

La página ruido.mma.gob.cl/preguntas-frecuentes/, ejemplifica las situaciones, que también alcanzan a pubs, discotecas u otros locales comerciales donde no se cumpla la normativa o se genere ruido ambiental.

“En el caso que usted se sienta afectado por el ruido de vecinos, puede hacer la denuncia ante la Municipalidad, pero se recomienda que previamente se establezca una comunicación con el responsable del ruido y en el caso de no existir una repuesta satisfactoria, realizar la denuncia a la autoridad”.

El usuario de este servicio es conminado a resolver la situación en primera instancia con el vecino ruidoso. De persistir la molestia, debe acudir a la municipalidad. Pero antes, deberá asegurarse que exista una oficina encargada de atender este tipo de quejas.

La alternativa a la falta de una atención en ese sentido, según la secretaría antes mencionada, sería acudir a Carabineros donde “procederán de acuerdo a sus atribuciones relativas a mantener el orden a nivel local”.