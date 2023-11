¿Cómo podemos entender la experiencia o, más bien, el fenómeno Taylor Swift? Una artista estadounidense que con sus letras y canciones no sólo llena estadios, sino que también “vacíos existenciales”.

Para responder a esta pregunta hay que consultar a los fans; a la fanaticada conocida como las y los swifties, los fieles seguidores y, a estas alturas, ya integrantes de una comunidad a nivel mundial.

Lorena Riquelme es una joven estudiante de periodismo. Vive en Concepción, y apenas se enteró de que Taylor Swift no pasaría por Chile, comenzó a prepararse para ir a Argentina. No le importó la distancia ni que postergaran unos días el show por la lluvia: todo giró en torno a la cantante.

“Yo siento que depende mucho de cómo yo me sienta anímicamente el si puedo, más o menos, escuchar alguna ‘era’ (álbumes de Taylor Swift). Por ejemplo pasa mucho que si escucho Folklore, que es el disco que sacó en pandemia, es un disco muy instrumental y muy emocional, entonces, yo misma que estoy en una relación, hay distintas canciones que sí me pueden hacer sentido”, parte expresando Lorena.

“La canción Invisible String hace que su historia de amor quizás pueda coincidir con la mía y yo digo ‘oh, me identifico’ (…). Siento que cada canción tiene una pequeña estrofa que hace conectar, aterrizar las vivencias de ella y conectarlas de alguna manera con mis vivencias. Siento que siempre tiene algo que puede hacer que uno se identifique con lo que a ella le pasó”, agrega la joven.

Junto a su familia, Lorena pudo hacer el viaje en auto hasta Buenos Aires para vivir el show y la experiencia completa: reír, llorar, sentir la emoción de entrar al estadio y de encontrarse con toda la comunidad swiftie, intercambiar una pulsera, fotos y el shock propio del espectáculo.

El fenómeno detrás de Taylor Swift

La estudiante comenta incluso algo más personal frente al ‘fenómeno swiftie’: “Me ha pasado mucho, que es una cosa súper loca: he tenido problemas personales y puedo tener el consejo de una amiga, el consejo de mi mamá, pero me ha pasado que tengo un vacío, es una cosa muy loca. Pueden encontrarlo raro, pero es como que uno siente el vacío de que falta el consejo de alguien, en el sentido de identificarse”.

“Taylor Swift hace que uno piense que falta el consejo de ella porque a través de sus canciones uno puede encontrar eso en muchos aspectos: familiares, de amor, personales, entonces en ella uno puede encontrar eso que hace falta”, manifiesta sinceramente la swiftie.

De aquella manera Lorena define su experiencia con la artista, a quien sigue desde el año 2010.

Al parecer, Taylor Swift tiene una canción para cada estado de ánimo, para cada desafío de la vida y para cada experiencia, lo que se proyecta en las letras, en la música y casi en el subconsciente de las swifties.

La joven logró ver a su cantante favorita en el estadio monumental de River Plate en suelo argentino, un sueño hecho realidad que busca recordar. La fanática describió el post show de la siguiente forma: “De alguna manera era muy mágico, de hecho todavía como que estoy en shock, me cuesta mucho acordarme bien”.

El trasfondo psicológico

En redes sociales, en programas de televisión e incluso a nivel de las ciencias sociales se ha tratado de explicar cómo Taylor Swift logra generar ese nivel de experiencia en sus fans.

La psicóloga Fernanda Durán, conocida en Instagram como la @psicologaswiftie, también es fan de la artista norteamericana (de hecho, la ha visto dos veces: en Latinoamérica y en Estados Unidos).

La profesional logra alejarse del rol de swiftie y explica que muchas manifestaciones de los fans responden a necesidades no resueltas, carencias afectivas o la imposibilidad de poder comunicar lo que sienten de manera efectiva. Esto es algo que no se da en todos los fanáticos, pero forma parte de la experiencia de estar ‘swifterizado’.

“Existe como una expresión desde el estado emocional y de las vivencias que en general se pueden tener; encontrando un espacio en el que existe una comunidad, como un pensar de ‘no estás sola’, ‘no es raro que te sientas de esta manera’, ‘no eres un bicho raro’”, explica la profesional.

“Creo que muchas de las fans de Taylor Swift, y es lo que he podido ver un poco en mi Instagram, se sienten identificadas con alguna de las cosas que ella habla en sus canciones como las inseguridades, la ansiedad, el sentirse como bicho raro, sentir que no he tenido amigos en el colegio, haberse sentido fuera de lugar, haberlo intentado demasiado”, continúa Fernanda.

La psicóloga agrega: “En el fondo, encontrar un espacio en el que uno no está sola o solo y dos; hay un entendimiento de las cosas que tienes”.

Swifties unidas

Quien coincide con estas definiciones del fenómeno de Taylor Swift en relación a la mirada profesional es otra de sus fans, o mejor dicho, otra swiftie.

Sofía Torrejón también viajó a Argentina. Al momento de hacerle la pregunta sobre qué significa Taylor Swift para ella, interrumpe diciendo “déjame ordenar las ideas para no parecer esquizofrénica”.

Luego de ello, la joven responde: “Para mí Taylor Swift es realmente un modelo a seguir porque ya llevo más de 10 años escuchándola, entonces, he crecido con ella y con su música, y he podido evolucionar con ella. Ya es como parte de mi personalidad, como de toda mi vida. Realmente significa mucho para mí y cada decisión que tomo, por muy loco que suene, a veces pienso ‘oh, ¿qué haría Taylor Swift?’”

Sofía continúa: “Muchas veces cuando estoy triste o pasan cosas en mi vida puedo escuchar sus canciones y realmente tiene música para todo. Me veo muy representada en ella y en su música, me ayuda mucho saber que ella está ahí acompañándome, es una gran parte de mi vida”.

En este sentido, la psicóloga Fernanda Durán agrega que las letras de la cantautora permiten hablar de temas que no siempre se tocan con calma; la profesional lo ve como una forma de decir lo que nadie se atreve a explicar desde los sentimientos más profundos.

Cabe destacar que incluso se han creado cursos en universidades para analizar las letras que escribe la productora estadounidense, las que van desde el amor romántico a problemas cotidianos.

“Yo creo que desde la psicología es posible explicar que ella es un referente por lo mismo que comenté anteriormente: habla de una manera abierta sobre un montón de temáticas que psicológicamente hablando son bastante usuales de padecer como la ansiedad, la inseguridad. Es una forma de poder hablar de estos temas o de esos sufrimientos que cada uno tiene poniéndole palabras cuando, de pronto, es difícil explicarlo”, concluye la profesional.

Escucha aquí el podcast completo de Radio Bío Bío sobre Taylor Swift: