Travis Kelce, la actual pareja de la cantante Taylor Swift, le pidió disculpas a su suegro luego que “dejara pagando” -en buen chileno- a Scott, el padre de la artista, durante el concierto en Argentina.

Todo ocurrió en medio de la canción “Karma”, cuya letra Swift cambió para hacer referencia al jugador de la NFL.

Tal como se ve en videos que se difundieron por diversas plataformas, como por ejemplo TikTok, él y su suegro estaban en un palco especial, cuando Swift entonaba la canción.

Y es que justo en el momento en que cambia la letra y dice “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me”, Scott, el padre de Taylor, le extiende la mano para chocar las palmas a modo de felicitación, sin embargo, el deportista no se percató y solo se tomó la cabeza con las manos.

En conversación con su hermano Jason, en el podcast “New Heights”, Travis aseguró que no tiene problemas con el padre de Taylor Swift, e incluso se disculpó.

“Sí, señor Swift, le pido disculpas”

Travis y Jason conversaron sobre el cambio en la letra de la canción, lo que sorprendió al jugador de fútbol americano.

“No, no tenía ni idea de que – bueno, podría haber tenido un poco de una pista, pero definitivamente cuando lo oí salir de su boca, todavía me sorprendió (…) Yo estaba como oh (…) ella realmente acaba de decir eso?”, dijo en el programa, consigna Fox News.

De hecho, su hermano bromeó con él por la situación vivida junto a su suegro. “Estabas tan sorprendido que dejaste a Scott (Swift) colgando”, señaló Jason.

“Sí, señor Swift, le pido disculpas, grandullón”, manifestó Travis, el que agregó “Nunca me pierdo un ‘high-five’ (…) es lo más eléctrico que se puede hacer en un evento (…) lo siento mucho”, finalizó Kelce.