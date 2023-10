Nichola Kratka es un tiktoker que, literalmente, está dispuestos a hacer de todo para ganar ‘Likes’ (Me gusta), en las redes sociales, incluso poner en riesgo su vida comiendo pescado con parásitos.

Así lo indicó el estadounidense su cuenta personal, indicando que se identifica como un “comedor extremo”.

De acuerdo a Meganoticias, su último desafío lo llevó a padecer una enfermedad llamada teniasis, causada por lombrices, que lo tuvo al borde de la muerte.

Todo partió cuando pescó una corvina en la zona de St. Augustine, cerca de Miami, la cual estaba infestada de parásitos del tipo lombrices solitarias’.

Lo cierto es que un día después empezó con un fuerte cuadro estomacal, el cual involucrada nauseas, vómitos, problemas intestinales, diarrea e incluso mareos.

Tiktoker come pescado con parásitos

Fue internado en un recinto médico de aquella ciudad, donde sostuvieron que pudo haber muerto a raíz del debilitamiento de su cuerpo y la enorme cantidad de parásitos. No obstante, lograron estabilizarlo.

“Soy un idiota, lo sé no voy a mentir, esto fue totalmente mi culpa. Fui al médico y me dijo que es más que probable que tenga tenias o algún tipo de parásito dentro de mí. Voy al baño sin parar, el estómago me está matando”, indicó en el video.

Sin embargo, el sujeto aseguró que insistirá en su actitud: “Seguiré con la alimentación extrema mientras siga vivo. Todo sea por entretenerlos”.

Si bien el insólito reto fue hace dos semanas, Nichola Kratka sigue en tratamiento con medicamentos antiparasitarios, lo que explica la gravedad del asunto.